América vs Necaxa resultado en vivo | Liga BBVA MX

Continua la actividad sabatina de la jornada 13 del Guardianes 2021 de la Liga BBVA MX. América recibe en el Estadio Azteca al Necaxa y busca su décima victoria en el certamen, mientras que los hidrocálidos quieren hilar su segundo triunfo consecutivo y el tercero del certamen.

Después de la Fecha FIFA de marzo y el Preolímpico de Concacaf, las Águilas recuperaron a jugadores para este encuentro, lamentablemente no podrán contar con la presencia de Henry Martín que se ha convertido en el máximo goleador azulcrema en el certamen.

De no ser por la derrota administrativa que tuvieron ante Atlas , estarían disputándose el liderato con Cruz Azul y serían la mejor defensiva del certamen, han mostrado una solidez defensiva.

Mientras que Necaxa tuvo un cambio de entrenador en la jornada anterior, terminó la era de José Guadalupe Cruz y regresó un viejo conocido de los Rayos. Guillermo Vázquez está de nueva cuenta en el banquillo de los hidrocálidos y debutó con un triunfo ante los Bravos de Juárez, buscará hacerle la maldad al América en el Coloso de Santa Úrsula.

Se vienen semanas apretadas para el América

Necaxa espera una combinación de resultados para acercarse de buena manera a la zona de repechaje y jugarse todo en las últimas jornadas. Después de enfrentar al América, tendrá duelos interesantes que podría sentenciarlos o avivarlos en la competencia.

Mientras que los de Coapa esperan mantenerse en la parte alta y asegurar su pase directo a la Liguilla del futbol mexicano. Después de este encuentro, tendrán que viajar para medirse al Club Deportivo Olimpia, para regresar a México donde también podrían disputarse el liderato en la jornada 15 ante Cruz Azul.

No te pierdas el resultado en vivo del partido entre América vs Necaxa, puedes seguirlo aquí.