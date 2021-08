América vs Philadelphia, alineaciones confirmadas | Concachampions

América se mide a Philadelphia en el partido de Ida de las Semifinales de la Liga de Campeones de Concacaf.

“Philadelphia ha hecho un gran torneo, su técnico tiene 10 años en el cargo y no es fácil, lo felicito por eso. Tendremos mucho respeto, pero saldremos a ganar; ojalá, el premio cuando uno gana la Concacaf es ir al Mundial de Clubes, que es mi torneo predilecto, he estado cinco veces en mi carrera, sería un honor volver a ir, pero falta mucho para eso”, mencionó el entrenador de las Águilas, Santiago Solari, en conferencia de prensa previo al encuentro en la cancha del Estadio Azteca.

Por otra parte, habló de la importancia que tiene el torneo debido a que del certamen sale un candidato al Mundial de Clubes.

“Tratamos de hacer nuestro trabajo y honrar esta competición, es competición internacional y presenta a un candidato al Mundial de Clubes y nos encanta. No vamos nunca a prejuzgar, deseamos la mejor de las suertes a nosotros en el juego y a los árbitros en su partido. No hemos sido afortunados en eso, pero no se lo voy a achacar a ninguna predeterminación”

Alineación de América

Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, Emanuel Aguilera, Sebastián Cáceres, Salvador Reyes, Pedro Aquino, Richard Sánchez, Mauro Laínez, Álvaro Fidalgo, Sebastián Córdova y Roger Martínez.

Alineación Philadelphia Union

Andre Blake, Olivier Mbaizo, Jakob Glesnes, Jack Elliott, Kai Wagner, Alejandro Bedoya, José Martínez, Leon Flach, Daniel Gazdag, Kacper Przybylko y Sergio Santos.

