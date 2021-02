Andrés Ibargüen es presentado con Santos; sin rencor al América

Por primera vez, el volante colombiano Andrés Ibargüen portó la casaca albiverde de Santos Laguna y, deseoso de un nuevo comienzo, justificó su sorpresivo arribo a la comarca lagunera.

“Cuando se me dio la oportunidad, no la pensé dos veces, tenía posibilidades en otros lados, pero era importante mantenerme en un club que siempre esté peleando la parte de arriba. El club me buscó sabiendo que es una liga que ya conozco y que, estando bien, me puede abrir las puertas de la selección”, explicó Andrés Ibargüen nuevo jugador del Santos Laguna.

La camiseta que le fue dada durante la ceremonia tenía el dorsal ’23' y, ya enfundado en ella, Ibargüen compartió el porqué de su elección.

“Un poco por Michael Jordan y también por cuando estaba David Beckham en el Real Madrid”, respondió a dicho cuestionamiento, con una sonrisa casi nostálgica.

Además, dedicó unas palabras a las Águilas del América, conjunto que rescindió su contrato tras seis torneos, 13 goles y una confianza que, con el paso del tiempo, se diluyó.

“Estos tres años fueron muy buenos, se ganaron cosas muy importantes, no me enfoco en mi salida y sólo tengo palabras de agradecimiento con el Club América por todo lo que me brindó, porque me abrió las puertas para venir a México”, atizó.

Al tiempo que relató la cálida acogida del equipo que ocupa el liderato de la tabla general, el cafetero dio a conocer las metas que se ha propuesto con sus nuevos compañeros.

“Mis objetivos son claros: ganar todo lo que compitamos, poder dar mi máximo y, a los hinchas, decirle que hay un jugador que siempre se va a entregar y que, primero Dios, estará aquí muchos años”, externó.

Tanto Dante Elizalde, presidente de Santos, como Guillermo Almada, director técnico, le dieron la bienvenida a su nuevo fichaje, pero fue el estratega quien se refirió al futuro inmediato del jugador.

Podría jugar ante Atlas

“Lo estamos evaluando (si juega ante Atlas), no queremos apresurarlo, hace falta acoplarlo. Seguramente, mañana decidiremos si le damos un plazo más de preparación o ya le damos minutos este fin de semana”, sentenció el uruguayo.