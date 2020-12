Andrés Lillini respalda a Alfredo Talavera tras perder la Final

El entrenador de Pumas, Andrés Lillini aclaró las dudas y dio su postura ante los cuestionamientos sobre el regreso de Alfredo Talavera en la Final de Vuelta ante León y dónde a la postre Pumas perdió el partido y terminó como subcampeón, acumulando 9 años sin lograr un título de Liga.

El técnico argentino explicó los motivos por los cuales decidió dejar en la banca a Julio González, quien venía jugado toda la Liguilla tras la Lesión de ‘Tala’ y apostó por el retorno del experimentado arquero de 38 años.

“Venía hablando con los dos, con Talavera y Julio. Fue una decisión difícil. Uno va viendo cómo van sucediendo las cosas, tuvimos la jerarquía y el talento de Talavera durante muchas fechas y la jerarquía y talento de Julio en la Liguilla, una decisión muy complicada. Me volqué por Talavera por la experiencia, sabíamos de que teníamos que apuntalar porque somos el equipo más joven de México, nos enfrentamos a un equipo con un promedio de edad donde ya todos tenían buen rodaje, que han jugado finales”, expresó el entrenador universitario.

Además Andrés Lillini deslindo de toda culpa a Alfredo Talavera del primer gol de León, donde muchos aficionados culparon de la anotación al arquero nacido en Jalisco.

“En el primer gol (Gigliotti) tuvimos errores en el inicio de la jugada, fueron sucediendo tres situaciones distintas de equivocaciones y no creo que haya tenido nada que ver porque lo agarra caminando, disparo abajo. Si me quedaría con esa imagen la verdad no me parece que haya tenido ninguna responsabilidad en ninguno de los dos goles porque en el primero tuvimos fallas desde el inicio”, sentenció el técnico Auriazul.

Damián Martínez