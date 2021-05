Así opera la reventa en el Cruz Azul vs. Santos

La reventa de boletos en el Estadio Azteca para la final entre Cruz Azul y Santos, es hasta este jueves, prácticamente nula. En un recorrido realizado por Azteca Deportes en la famosa explanada del Coloso, Enrique, revendedor que tiene más de 20 años dedicándose a esta actividad accedió a platicar sobre cómo está la situación para ellos de cara al juego de vuelta.

Los boletos fueron lanzados el miércoles en la plataforma que lleva los partidos de Cruz Azul. Usuarios reportaron que prácticamente 30 segundos después, ya no había tickets disponibles. Sin embargo, en sitios de reventa de entradas, había de todas las zonas con precios por arriba de los 5 mil pesos, 10 veces más caro que su precio original. Los revendedores “tradicionales” aseguran que ellos no tienen ningún boleto y señalan que los sitios de reventa por internet obtienen directamente los tickets, sin que estas se pongan a la venta al público en general.

“Esperemos que la afición no nos eche la culpa a nosotros y que vean a las plataformas que están ahorita. Ellos son los que están de acaparadores de los boletos. En la explanada del Estadio Azteca ni un revendedor trae un solo boleto, pero la plataforma (de reventa) sí, y resulta que como ayer les comenzaron a decir lo mal que habían hecho, apagaron su plataforma y ya no hay boletos, ahora ya no tienen ahorita boletos en la plataforma, qué coincidencia, ¿no?”

“Nosotros inclusive no pudimos, nosotros que nos metimos a la plataforma oficial, no pudimos agarrar ni un solo boleto, ninguno. Somos 30 o 40 revendedores, de todos nadie agarró, no se puede entender eso y la otra plataforma tenía boletos seguidos de 4 en 4 y filas continuas” mencionó el revendedor tras colgar con un cliente que le llamaba buscando entradas.

“Aún nada patrón, a ver si mañana sale algo” fue la respuesta de Enrique al aficionado desesperado por 4 boletos para la final.

El aforo permitido en el Estadio Azteca se ha convertido en una de las principales problemáticas para conseguir las entradas. Solo 20 mil personas podrán estar en las tribunas debido a la emergencia sanitaria.

Esta vieja práctica ha cambiado con los años.

El hombre de 49 años que trabaja por la zona de Santa Úrsula Coapa asegura que las condiciones para ellos han cambiado en los últimos años.

“Había gente que podía entrar a la taquilla a comprar boletos, nos podían sacar uno, dos o tres boletos o mandar gente a formar, ahora ya no se puede así porque la plataforma manda personal a cubrir las taquillas, ahora ellos dicen a quién venderles y a quién no”, comentó Enrique.

Debido a los protocolos, las boleteras han tenido que enviar boletos digitales a los correos de sus usuarios para que se impriman los tickets de ingreso al estadio. La reventa advierte que esta práctica puede dejar a miles de aficionados sin boletos ni dinero.

“Si traen unas hojas pueden sacarle copias, ahí está el código de barras, ahí viene el número de asiento y todo como un boleto, pero llegas a la entrada y te botan porque ese boleto ya pasó. Si el partido es a las ocho, el boleto ya pasó por la entrada a las 7:30, entonces ya no hay acceso”, finalizó Enrique.