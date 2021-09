Diego Cocca considera que el Atlas “calladitos se ven más bonitos”

Tras la victoria del Atlas 2-0 ante el León , el técnico Diego Cocca mantiene la prudencia en un extraordinario torneo que está teniendo el equipo en este Apertura 2021 .

Proceso silencioso

El estratega de los Rojinegros prefiere no tener los reflectores de otros clubes, a pesar de que se encuentran entre los primeros cuatro lugares de la tabla general de la LIGA BBVA MX.

“Es el proceso de la transformación, cuando el equipo transmite ganas, hambre, la gente lo siente. El equipo gana, va para adelante, no se achica y le juega de igual a igual a cualquiera. Calladitos nos vemos más bonitos”.Comentó Cocca en conferencia de Prensa virtual.

Confianza en el plantel

Cocca destacó el desempeño de sus futbolistas, que se ha reflejado en que tengan una racha de seis partidos invictos, con un saldo de tres victorias y tres empates en ese lapso. Sin embargo, no quiere echar las campanas al vuelo.

“La entrega, la lucha, confié en el trabajo de la semana, en el planteamiento, ellos lo hacen al máximo y ahí están los resultados. Los superamos y todo es producto del trabajo. Muy orgulloso. Aunque esto sigue, no hay tiempo para festejar mucho, mañana pensamos en Puebla”, declaró en la conferencia de prensa de este sábado.

La posición de Atlas no es suerte

Finalmente, el estratega argentino hizo énfasis de que el buen certamen del Atlas no es algo fortuito y que ha sido producto del trabajo.

“Yo no creo en la suerte ni en las coincidencias. Por supuesto que podemos cometer errores pero trabajamos para no volverlos a cometer. Tenemos muchas cosas por mejorar, parece que me pongo un casete pero es la realidad”.

Así que primeramente tendrán que medirse ante la Franja, para después disputar el Clásico Tapatío ante las Chivas, en duelo de la Jornada 12 y que será un gran parámetro para el increíble nivel que ha tenido el conjunto rojinegro.