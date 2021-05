Atlas estuvo sin rumbo meses y ahora está en repechaje

El Atlas ganó, goleó y gustó este viernes cuando derrotó a domicilio 5-1 al Necaxa en la última jornada del Clausura 2021. Por lo que el técnico Diego Cocca se mostró muy satisfecho por la clasificación matemática de los Rojinegros al repechaje, mientras en los Rayos prefirieron no hablar al agudizar la crisis.

Los Zorros empezaron el torneo con problemas en la tabla de cocientes, pero terminaron pensando en Liguilla.

“El futbol tiene estas cosas, lo disfruto mucho, pero no soy muy eufórico porque no logramos un campeonato. Aún hay mucho por crecer, hablaba con los muchachos que hace tres meses estábamos sin rumbo y no bajamos los brazos. Lo que cuesta vale, y costó mucho encontrar una idea, una filosofía”, comentó Cocca en la conferencia de prensa posterior al juego.

El estratega argentino volvió a llevar al Atlas a una fase final de la LIGA BBVA MX después de mucho tiempo sin jugarla. Los anteriores técnicos que lo habían hecho eran Tomás Boy y José Guadalupe ‘El Profe’ Cruz.

“Muy contento, el primer objetivo era salir último de porcentual, se logró. El segundo era calificar y se logró. Pero mi objetivo es dejar bases para que siempre o casi siempre, el club esté en una Liguilla, pero para lograrlo hay que seguir trabajando”.

Todavía sin rival, a la espera de lo que pase en el resto de la Jornada 17, los Rojinegros tienen en mente el repechaje y Diego Cocca señala que ya sin el peso de la tabla porcentual, podrán jugar más libres.

“Estoy contento con los juveniles que llevan un proceso de ir llevándolos de a poco para no meterles mucha presión. Hoy en este partido se vieron y se lo merecen. Ya sacarse la mochila del descenso nos va a dar la posibilidad de jugar mejor. Hoy hacer esta cantidad de goles era impensados en algún momento, así que vamos a disfrutar”.

NECAXA SE HUNDE EN SU CRISIS

Mientras el Necaxa terminó el torneo con una racha de cinco partidos sin ganar y la consumación de ser el último lugar de la tabla general. Ni siquiera la llegada de Guillermo Vázquez al banquillo cambió esta inercia negativa.

Por lo que al término del encuentro en el Estadio Victoria, el estratega mexicano no permitió preguntas de la prensa y sólo dio el siguiente mensaje.

“Se pudo hacer poco. Asumo la responsabilidad que me toca. Viene un trabajo fuerte para la directiva y nosotros el cuerpo técnico. Esto le queremos dar la vuelta. Esperemos que se logre un cambio importante, necesario. Por mi parte, analizar bien y hacer lo que corresponda. Viene lo más importante para la reestructura de este equipo, así es que sólo quería comentar eso”.

Así, acaba el torneo para los Rayos, a la espera de ver si llegan cambios en la institución para el próximo semestre.