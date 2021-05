Atlas tiene una as bajo la manga para medirse ante el Puebla

El Atlas tiene un as bajo la manga para los cuartos de final de la Liga BBVA MX, y en esta ocasión se trata de un canterano, quien ha sido pieza clave para tener a los rojinegros en la lucha por el campeonato. Su nombre es Jonathan Ozziel Herrera, además de ser goleador, por sus venas pasa sangre olímpica.

¿Quién es Ozziel Herrera?

Durante el torneo de Guard1anes 2021 de la Liga BBVA MX, llamó la atención el nombre de Jonathan Ozziel Herrera, delantero del Atlas, quien apenas está por cumplir 20 años de edad, y se ha ganado un lugar dentro de los Zorros de Diego Cocca.

El joven de ascendencia cubana, ha estado presente en 12 juegos de los rojinegros: suma 326 minutos jugados y tres goles; además, en su último partido ante los Tigres, en el Repechaje, llamó la atención porque entró de titular, donde destacó gracias a su buena técnica y versatilidad al ataque.

De hecho, Ozziel figuró en la última jornada del campeonato, al ayudar a que Atlas goleara 5-1 al Necaxa, en donde colaboró con dos tantos.

Aunque en ese encuentro no fue el único en el que Herrera Morales ha marcado en el presente torneo. Durante la Jornada 5 frente a Santos, logró el gol del empate en el tiempo agregado, luego de una jugada muy apretada, en donde consiguió que el balón cruzara la línea, con un ligero toque con su rodilla izquierda para marcar su primera anotación dentro del máximo circuito.

Ozziel y su sangre olímpica

Jonathan Ozziel Herrera tiene el deporte en sus venas y es que es hijo de Héctor Herrera, un atleta cubano, quien en los Olímpicos de Barcelona 1992, logró ganar una medalla de plata en el relevo 4x400; sin embargo, la pasión de Ozziel está en el futbol a pesar de que el papá también le inculcó otros deportes como el beisbol.

“Siempre fue goleador, desde niño jugaba y me motivaba, le tengo mucha confianza, porque sé que jugando se va a desarrollar mucho, tiene talento; es alto, rápido, técnico y en una ocasión Andrés Chitiva (su entrenador en Pachuca) me dijo, ‘yo sé que fuiste corredor, pero no lo saques del futbol, que él tiene algo importante que es rápido y técnico’”, dijo el padre de Ozziel en entrevista para Mediotiempo.

El delantero de raíces caribeñas, pero que nació en Culiacán, Sinaloa, se identifica con Cuba, aunque para el futbol ya es material de la Selección Azteca y ha sido parte de algunas concentraciones en el Centro de Alto Rendimiento y fuera del país.