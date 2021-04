Aún no hemos ganado nada: Hernán Cristante

Pese a que el triunfo de esta noche ante el América terminó una racha de seis juegos sin ganar, Hernán Cristante , director técnico del Toluca, optó por la mesura en su conferencia post-partido.

“Hay que ser, no moderados, pero sí exigentes e inteligentes también. Un partido es un partido y hay que seguir creciendo, hay que seguir trabajando con la idea de que no ganamos nada, de que venimos recomponiéndonos de algunos partidos que no fueron buenos y eso nos tiene que servir de buen criterio para seguir mejorando”, dijo.

El argentino se apegó al discurso que lo ha acompañado todo el torneo; descartó que el valor más grande de su plantel radique en la capacidad individual y destacó el trabajo en equipo, mismo que les ha permitido colocarse –momentáneamente- en el séptimo lugar de la tabla general.

“Los chicos entraron con esa energía que necesita un equipo competitivo. Cuando las cosas se destantean, la energía se vuelca en el nivel personal. Nosotros no tenemos un plantel para desarrollar a nivel individual, nuestro equipo trabaja bien cuando lo hace como hoy, todos juntitos y sabiendo a qué", consideró.

Toluca apunta a la parte alta del torneo

Aunque no se mostró efusivo por los tres puntos conseguidos, el ex guardameta de los Diablos Rojos sí admitió que encontró el efecto buscado desde hace varias semanas y dejó claro que las aspiraciones del conjunto que comanda apuntan a lo más alto de la Liga BBVA MX.

“La paciencia y recabar información, trasladarla al campo con algunos jugadores y seguir insistiendo te da para implementar otras cosas. Esto me hubiera gustado algunas fechas atrás, pero a veces no se puede, la paciencia acá no existe, todos necesitamos salir campeones”, sentenció.

Toluca cerrará el Guardianes 2021 en la cancha del FC Juárez y un empate sería suficiente para afianzar su presencia en la fase de repesca.