Cabecita Rodríguez no jugará con Cruz Azul y es reemplazado por juvenil

Pachuca recibe a Cruz Azul en el encuentro correspondiente a la tercera jornada de la Liga MX, los dirigidos por Juan Reynoso no han podido sumar en lo que va de torneo, suman dos derrotas y no han logrado anotar goles, algo preocupante ya que cuentan con el campeón goleador del torneo anterior, Jonathan Cabecita Rodríguez.

Lo que ha pasado con el uruguayo es complejo, la semana pasada previo al partido en casa ante el Puebla, sorprendió que el estratega cementero no lo mandara en el once inicial. Empezó a circular un video en redes sociales en el que se veía al delantero en una fiesta, portando el uniforme del club y no respetando las medidas de sanidad impuestas por el sector salud y la propia Liga MX.

Esto tuvo una repercusión importante en el interior del club, pues rápidamente en redes sociales se manifestó Cruz Azul en el cual declaró que habría una sanción para el jugador porque no representaba los valores de la institución. Un sector importante de la afición se ha manifestado en contra de las acciones de su jugador y han pedido su salida.

Los últimos días de Rodríguez han sido complicados

Días después el nombre de Rodríguez aparecía en las redes, se aseguraba que había una propuesta formal para que un equipo de la Liga China lo fichara. El interés europeo por el sudamericano ha estado muy presente desde que llegó a Cruz Azul y ahora se sumó el asiático.

No hay nada seguro sobre una pronta salida del charrúa del equipo de La Noria pero lo que es un hecho es que esta noche no estará en el campo de juego como castigo y parte de su sanción, tendrá que observar el partido desde casa. Cruz Azul ha tenido problemas para marcar en las primeras fechas pero parece que Santiago Giménez y el juvenil Sebastián Partida, tendrán la responsabilidad en el ataque. ¿Extrañarán esta noche a Cabecita Rodríguez?