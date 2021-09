Chivas llegó a final de Libertadores con canteranos: Chapo Sánchez

Chivas regresa a las acciones de la Liga BBVA MX este domingo cuando visite a Pumas en Ciudad Universitaria. Guadalajara tiene año y medio sin adquirir refuerzos debido a la política de la directiva rojiblanca de impulsar a los jóvenes que integran la cantera del club, el famoso proyecto “70-30" impulsado por Marcelo Michel Leaño.

Jesús Sánchez, surgido de las básicas de los rojiblancos, multicampeón y que ha jugado toda su carrera con la camiseta de Chivas aseguró que los juveniles tienen la capacidad de sacar adelante el proyecto deportivo para este torneo y los que vienen.

“Su única responsabilidad es tratar de estar bien para ser tomados en cuenta. Con la cantera se han logrado finales de Libertadores o de Concachampions, donde se ha podido demostrar que la cantera del Guadalajara puede brindar grandes alegrías a la afición” dijo el Chapo Sánchez en conferencia de prensa virtual desde Verde Valle.

La final de Libertadores, Chivas vs Internacional

En 2010, Chivas perdió la serie definitiva del torneo de clubes con más prestigio del continente ante el Internacional de Porto Alegre. En aquel 11 inicial que se presentó para el partido de vuelta, había 9 canteranos del Rebaño Sagrado: Luis Michel, Jonny Magallón, Mario de Luna, Héctor Reynoso, Miguel Ponce (sigue en el club), Xavi Báez, Patricio Araujo, Marco Fabián y Omar Bravo.

Los únicos que no fueron formados en Chivas y que jugaron por el título continental eran Adolfo Bautista, quien fue campeón de liga en 2006, y Omar Arellano que atravesaba el mejor momento de su carrera.

Chivas no contará con Alexis Vega por lesión

Alexis Vega no podrá estar en el partido ante la UNAM debido al esguince de tobillo que presentó en el México vs Costa Rica del octagonal de Concacaf. Ausencia sensible para los rojiblancos. Carlos Cisneros apunta para volver al 11 titular de Víctor Manuel Vucetich.

“La baja de Alexis sabemos que es importante, por algo está en Selección. Pero hay compañeros que lo pueden hacer bien y ocupar esa posición. Tenemos que enfocarnos en los que están y los que estamos tenemos que sacar adelante el partido” finalizó el lateral derecho de Chivas.

