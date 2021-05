Chivas presentó el billete de Lotería por sus 115 años de historia

Las Chivas presentaron de manera virtual y mediante una conferencia de prensa, una alianza con Lotería Nacional para realizar el “Sorteo Zodiaco” por los 115 años del Club Rojiblanco con un boleto especial en conmemoración a la historia y tradición del Guadalajara.

Se imprimieron 2 millones 400 mil cachitos, en 4 diseños diferentes, donde destaca uno en especial con la imagen de Jorge Vergara; cada uno tendrá costo de 20 pesos, los cuales saldrán a la venta el próximo 7 de junio.

El sorteo será el próximo 13 de junio, con una bolsa total garantizada de 24 millones de pesos, el premio mayor será de 7 millones de pesos.

Así narraron nuestros genios el gol de Chivas en el Clásico Tapatío

Te puede interesar: Jugadores del América tienen polémica fiesta sexual



Representantes de gala para Chivas



Durante la Conferencia de prensa estuvieron presentes Amaury Vergara, presidente de Chivas, junto a Tania Morales, futbolista del primer equipo de Chivas Femenil, la leyenda rojiblanca Ignacio Calderón y el histórico Ramón Ramírez, que presentaron el cachito de lotería en homenaje al aniversario 115 del club.

“Nos parece algo muy simbólico de la cultura mexicana, al igual que las Chivas. En este contexto de nuestro aniversario 115 estamos muy emocionados de tener una participación de esta forma, sin precedentes con la lotería nacional”, expresó Amaury Vergara, Presidente del Club Chivas.

¡Participa por el Premio Mayor de 7 millones de pesos! 🤩💰



Consigue tu 'cachito' por solo $20 pesos en los expendios autorizados o en https://t.co/dRL1gEDcde a partir del 7 de junio 🎟🔴⚪️ pic.twitter.com/qTfX6ry6KE — CHIVAS (@Chivas) May 25, 2021

Además la leyenda viviente del Guadalajara, el mítico ex portero Ignacio Calderón se sintió muy honrado de participar en este magno evento que rinde le rinde homenaje al equipo de sus amores.

Te puede interesar: Karim Benzema responde si Zidane seguirá en el Madrid

“Estoy muy orgulloso de pertenecer y haber pertenecido este gran equipo soy el único portero que ha llegado a defender los colores de México desde las juveniles en el club deportivo Guadalajara hasta el final, nunca me imaginé que un día siendo niño y va a llegar a llegar a jugar con esos grandes equipos del Guadalajara, con los campeonísimos durante varios años, estar y ser parte de ellos con ellos, para mí es un honor estar aquí, todos lo sabemos, que el club Guadalajara es el equipo mexicano al cien por ciento y eso para mí es lo más bonito que me ha pasado. Todo se lo debo al equipo muchas gracias por tomarme en cuenta y me da mucho gusto que la lotería esté haciendo un homenaje de esta manera con estos colores”, finalizó Ignacio Calderon.