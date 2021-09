Chivas se juega mucho en el amistoso contra América, asegura Cisneros

En Chivas no están conformes con su accionar, a pesar del triunfo de sábado pasado ante Necaxa, por lo que enfrentarán con la mayor seriedad posible el amistoso contra el América, que tendrán este fin de semana.

Así lo confirmó este jueves, el atacante del Rebaño Carlos Cisneros, quien reconoció lo valioso que será este duelo del domingo, en el Cotton Bowl Stadium de Dallas, Estados Unidos.

“Mucho en juego. Se puede ganar la titularidad para la liga, es un Clásico. La gente no lo ve como amistoso, quiere que gane su equipo, igual nosotros, tratar de hacer un buen partido, lo vamos a tomar como partido oficial y muy importante”, comentó Cisneros, elemento de las Chivas.

Victor Manuel Vucetich Director Tecnico da instrucciones a Uriel Antuna, Carlos Cisneros, Fernando Beltran of Guadalajara durante el partido Monterrey vs Guadalajara, Correspondiente a la Jornada 06 del Torneo Apertura Grita Mexico A21 de la Liga BBVA MX, en el Estadio BBVA Bancomer, el 21 de Agosto de 2021.

Chivas no puede caer ante América ni en un amistoso

El Guadalajara tienen prohibido perder contra las Águilas, bajo cualquier circunstancia y escenario, pero menos ante esta situación en el que el equipo ha sido muy cuestionado por su rendimiento en el torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX.

Sin embargo, la victoria ante los Rayos en la Jornada 7, le brindó un poco de calma al grupo que dirige Víctor Manuel Vucetich.

“Fue un triunfo muy importante, que nos da confianza para sumar y demostrarnos que se pueden hacer las cosas bien… Sí creo que el equipo trabaja y tiene los jugadores muy capaces para revertir la situación, me han tocado peores, pero lo único que nos puede sacar de esto es el trabajo del día a día”, afirmó Cisneros.

Cisneros, enfocado en su rendimiento luego de dejar atrás las lesiones

El extremo de las Chivas tiene buenas estadísticas, sin ser un titular indiscutible para el “Rey Midas”. Y no quita el dedo del renglón sobre seguir insistiendo para apoyar al equipo.

Finalmente, el “Charal” recordó los momentos complicados en los que estuvo fuera de las canchas por problemas físicos. Incluso llegó a pensar en el retiro.

“Muy difícil, es bastante tiempo que le batallé con las lesiones, fueron 4 años. Me sirvió mucho para trabajar la mente, mi físico que también mejoré, por algo pasan las cosas y agradezco que haya pasado eso, porque si no fuera el jugador que soy ahora… Algún día lo pensé, pero imaginé cómo iba a ser mi vida sin jugar futbol y no me veía así y eso también me motivó”.

Ahora Cisneros, junto al resto de sus compañeros buscarán corregir los errores que ha tenido el Rebaño, y regresar al club a los primeros puestos en la LIGA BBVA MX.