Chivas ya le ofreció puesto a Oribe Peralta tras el retiro

A los 37 años, Oribe Peralta todavía muestra deseos de seguir aportando su experiencia al Rebaño Sagrado. En conferencia de prensa, aseguró que el retiro todavía no pasa por su mente, sin embargo reveló que la directiva de Chivas ya le presentó un proyecto para seguir formando parte de la institución una vez que tome la decisión de decir adiós a las canchas.

“Mi plan siempre ha sido terminar mi contrato y buscar jugar lo más posible, me siento bien, me siento fuerte todavía para competir, después de eso creo que tendré que analizar todo lo que venga. Chivas en un momento ya me ofreció tener después de qué me retire una oportunidad aquí de trabajo, del área que me decida. Estoy muy agradecido por eso, pero aún no es definitivo” dijo el ariete mexicano.

Oribe Peralta volvió a tener actividad este fin de semana en la Liga BBVA MX en la victoria de Chivas sobre los Xolos de Tijuana. Jugó 17 minutos y puso la asistencia para el segundo tanto del Guadalajara. Cepillo no tenía actividad por decisión táctica desde la jornada 1 contra Puebla.

Sabe que no cumplido con lo que esperan de él

“Obviamente me trajeron acá para rendir deportivamente y está muy claro que no he tenido la participación que quisiera, pero sí hay que dejar en claro que siempre he dado lo mejor de mí y buscando los objetivos que se plantean como grupo. La verdad es que aún me siento en deuda con el equipo porque no he tenido la participación que quería ni he aportado lo suficiente dentro de la cancha” reflexionó Peralta.

Los rojiblancos empiezan la semana más importante del semestre pues el miércoles se enfrentarán a Monterrey en duelo pendiente, y el sábado jugarán contra Atlas en el Clásico Tapatío que podrás disfrutar por Azteca 7. Chivas necesita sacar puntos de ambos compromisos para mantenerse con opciones de entrar al repechaje.