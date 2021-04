Confía Lillini en conseguir boleto a Liguilla para Pumas

A pesar de no conseguir tres puntos en casa, Pumas sigue arañando la calificación a la repesca. Su técnico, Andrés Lillini, acepta que su plantel se ve mucho mejor y está confiado de conseguir un boleto para jugar la fase final en la Liga BBVA MX.

“El equipo comenzó a jugar mucho mejor de lo que venía haciendo, sí bien esto sirve de poco porque esto es de ganar. Ganar es lo más importante y pienso que de esta forma vamos a estar más cerca de eso. La estabilidad no la dio el crecimiento de los jugadores individualmente”, declaró el timonel de los felinos.

Aunque para muchos, este empate en Ciudad Universitaria complica a la institución felina, Lillini cree que su forma de juego los puede meter de lleno en la fase final del campeonato.

“Desde el punto de vista estadístico, sacar los 3 puntos es lo que mejor te posiciona. Planteamos el partido, hasta en los cambios siempre tratando de ver si podíamos doblegar al rival. Me voy con la sensación de que el empate nos sirve para sacar un punto, pero no para estar arriba. Tranquilo por el juego, creo que así en los últimos dos partidos que nos quedan vamos a estar más cerca de ganar”, dijo Lillini en la conferencia de prensa.

Pumas visita a Puebla en la fecha 16 y en la última jornada recibe al América, dos de los equipos que se ubican entre los 4 clubes que avanzan directo a Liguilla, eso no le quita el sueño al estratega de los felinos.

“Dejamos pasar una oportunidad, no es única porque tenemos dos más. Y no creo que la hayamos dejado pasar, porque hay un rival que contrarresta y que también te quiere hacer gol y que tiene mucha jerarquía. No jugamos solo, sería muy fácil”, agregó Lillini.

Afecta el clima a los equipos

Ricardo “Tuca” Ferretti no quedó contento con el empate sin goles de su equipo, Tigres de la UANL ante los Pumas. El estratega brasileño aceptó que las condiciones del clima fueron un factor determinante.

“Quedamos medio satisfechos por el empate, nosotros buscábamos el triunfo para escalar en la tabla de posiciones. Un calor impresionante, si para nosotros que estamos afuera nos afecta, imagínense para los que juegan”, declaró el “Tuca”.