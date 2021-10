Corona advierte que Cruz Azul va por el bicampeonato

El desempeño de Cruz Azul en la presente edición de la Liga BBVA MX contrasta con el del torneo anterior, cuando se consagró campeón; sin embargo, no está lejos de lo primeros puestos y la ilusión del bicampeonato sigue latente en el seno del equipo, de acuerdo con su capitán, Jesús Corona.

“Estamos enfocados en lo que necesitamos en este momento, en lo que queremos conseguir como objetivos y eso es lo más importante para Cruz Azul, encontrar el mejor jugador en cada uno para esta recta final y, ya entrando a liguilla, sabemos que seremos serios contendientes a defender el título. Estamos conscientes de que el equipo tiene suficiente capacidad y calidad”, aseveró el guardameta, en conferencia virtual.

Festejo de Cruz Azul, campeón del torneo Guardianes 2021

Los momios en favor de los celestes se han reducido debido a su escasa efectividad en lo que va del semestre, situación que —desde la perspectiva de Chuy— deriva en una injusta comparación con el conjunto que levantó el trofeo en mayo pasado.

“En este momento, no es por excusarse, pero sí hemos tenido bajas considerables, no hemos podido mantener una alineación constante. No hemos tenido la pretemporada que hubiéramos querido, pero tenemos que aceptar la manera como se nos presentó este torneo. El pasado, pudimos contar con plantel completo, no hubo tantas convocatorias como ahora, varios jugadores fueron seleccionados por consecuencia de los resultados que se tuvieron la temporada pasada. Merma el rendimiento físico y en cuanto al engranaje”, explicó.

Este sábado, con la posibilidad de escalar del sexto puesto en el que se ubica actualmente, La Máquina visitará a Chivas . Para el portero cementero, la relevancia matemática no es la única razón por la que ganar es el único escenario previsto.

Corona admite que conocen al rival

Jesús hizo hincapié en la afición y también en el conocimiento que tienen de Chivas “Sabemos lo que representa para nosotros y para nuestra afición. Nos enfrentamos a un equipo muy dinámico, con jugadores muy desequilibrantes, tenemos que sacar esa victoria en casa de Chivas”, dijo.

Y es que imponerse al Rebaño pondría a Cruz Azul, parcialmente, en zona de clasificación directa, una meta planteada desde que comenzó el vigente certamen.

“Ganando, escalamos varias posiciones, una combinación de resultados nos puede meter dentro de los primeros cuatro clasificados, pero también sé que a la inversa tenemos equipos que están muy cerca de nosotros y que también nos pueden superar. Hay muy poco margen de error, sabemos que tenemos que sumar de tres puntos. Eso nos queda claro”, concluyó Corona.