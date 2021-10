Hernán Cristante: “Hay que plasmar lo que veníamos haciendo bien”

El Director Técnico de los Diablos Rojos del Toluca, Hernán Cristante , dejó en claro que para su equipo es prioridad volver al triunfo en casa ante Querétaro, y es que luego de haber reportado dos derrotas consecutivas en el torneo Apertura , el equipo quiere recuperar terreno en la competencia y eso se tiene que plasmar en el modo en que enfrenten el duelo del domingo.

“Sin subestimar al rival, sabiendo que cada uno tiene sus particularidades y ya quedó visto en lo que va de este torneo, en estas 11 fechas, la peligrosidad que tienen todos y el nivel de paridad que hay”, dijo de inicio el estratega.

Buscando mejorar

Además, Cristante dijo que los Diablos han apuntado a mejorar, pero no solo con respecto a los errores que se cometieron en los últimos juegos.

“Contra lo que veníamos haciendo bien, creo que quedó muy claro y ahora es momento de plasmarlo. Sí se habló mucho, pero se trabajó más, con la misma seriedad que lo hace siempre el plantel, y el partido del domingo tiene como objetivo sí ganarlo para seguir estando en los primeros puestos después de la fecha 12”, insistió Cristante.

Derrota por culpa propia

Por otro lado, el estratega de los Diablos descartó que en los últimos juegos haya habido una baja en la producción ofensiva del equipo.

“Algo sí cambió estuvimos lejos, la presión no se ejerció de la misma manera, estuvimos muy estirados, fue una derrota que creo que la propiciamos nosotros”, confirmó el DT de los Diablos Rojos.

El papel de Sambueza en el equipo

Y finalmente destacó el papel que juega Rubens Sambueza en la ofensiva del plantel, dándole el mérito a su calidad y trabajo, pero también al del equipo.

“Rubens no sería el mismo si no tuviera el equipo que tiene alrededor de él. Sí es un jugador sumamente importante para nosotros, siempre que él esté ordenado, con la tranquilidad y la calma de saber que cuando le llegue la pelota él puede hacer cierta diferencia en una línea productiva y esa línea productiva no depende de él nada más, depende de ciertos movimientos y capacidades que tiene el plantel”, sentenció Cristante.