Cruz Azul, frustrado y con el vestidor herido

Cruz Azul tenía la oportunidad de cerrar algunas heridas ocasionadas a lo largo de este semestre, pero en cambio, salió del Lower.com Field, donde disputó la final de la Campeones Cup ante el Columbus Crew, más lastimado y con pocas respuestas de cara al cierre de torneo en la Liga BBVA MX.

Reynoso no lo ocultó. Se dijo “frustrado” por perder este duelo por el título, pues cree que su equipo merecía más.

“Si, pues tenemos la bronca y la frustración de que fuimos superiores y no se vio reflejado en el resultado, esto es de goles. Pero hay jugadas muy similares que no se marcaron igual , hay una jugada parecida en el área rival y no se marca”, acusó el estratega peruano.

“Esa es nuestra bronca, que fuimos muy superiores en muchos momentos sin dejar de reconocer al rival, pero fuimos superiores. Esto es fútbol y hay que tragar saliva y morderse los labios pero ya nos tenemos que enfocar en el partido contra Tijuana”, añadió.

El vestidor cementero está quebrado

El peruano Reynoso no ocultó que sus jugadores atraviesan por un momento complicado emocionalmente. Pero lo más importante permanece intacto: la unión en el grupo.

“El vestidor está golpeado, pero la unión sigue , pero si te fijas el torneo pasado tal vez llegábamos menos y no teníamos tanta posesión y hoy estamos llegando , generado, pero si no eres contundente y tienes esos detalles a los tres minutos pues se complica, poco a poco nos vamos a ir encontrando mejor”, prometió el entrenador que acabó con la sequía de más de 23 años sin título de liga en la institución celeste.

“Tenemos que hacer una autocrítica , tuvimos detalles muy puntuales , esto es hay que revertirlo, porque tenemos un partido contra Tijuana. Con el 1-0 nos sentíamos cerca, y cuando cae el 2-0 ya se nos hizo muy lejos el empate, pero esto es fútbol y la gente ganadora es la que supera las adversidades, aquí tenemos que perseverar y ya ir el domingo con todo y no cometer los errores de hoy”, sentenció el timonel.