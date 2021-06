A Cruz Azul hubiera llegado gratis, lo digo de corazón: Juan Reynoso

¡Celeste de corazón! Juan Reynoso, entrenador peruano que terminó con una intensa sequía, aseguró que nunca dudó en firmar con Cruz Azul a pesar de las condiciones que le habían ofrecido y en las que se encontraba el club, pues era más el amor que sentía por los colores Celestes.

En entrevista exclusiva para TV Azteca Deportes con Christian Martinoli y David Medrano, el entrenador ‘inca’ contó los detalles de su llegada al equipo nueve veces campeón del futbol mexicano.

“Cuando empecé a entender la invitación, pensé que algo se podía dar, empecé a creer. En los días previos ya estaba casi confirmado lo de Hugo Sánchez, lo de Matías (Almeyda) que fue un tema presupuestal igual que ‘Turco’ (Mohamed), lo de ‘Poncho’ Sosa que estuvo muy cerca pero al final se me presentó la Virgen y estoy agradecido”, relató Juan Reynoso.

Asimismo, aseguró que siempre tuvo la ilusión de dirigir a un club con el que incluso fue campeón en su etapa como jugador en el lejano torneo de Invierno 1997. No importaba el presupuesto, la falta de refuerzos, él iba a decir sí de cualquier forma.

Festejo de Cruz Azul, campeón del torneo Guardianes 2021

“No hay lana, no hay refuerzos, el contrato era de seis meses, todo mal, pero realmente la ilusión de dirigir a este club, iba gratis, lo digo de corazón. Si me dijeran que me iban a pagar la décima parte de lo que nos terminaron dando al cuerpo técnico, lo aceptaba. No íbamos a poner ningún pero, me subí al camión y acá estoy”, señaló Reynoso con visible emoción.

Comienzo complicado para Reynoso

En los primeros dos partidos del torneo Guardianes 2021 de la Liga BBVA MX el Cruz Azul sumó dos derrotas, con lo cual llegaron las críticas para Reynoso y el equipo, sin embargo, el entrenador peruano nunca se desesperó.

“Las primeras dos semanas sabíamos que era parte de la metodología, nadie llega y menos sin tener pretemporada, con la coyuntura del equipo. Sabíamos que dos o tres semanas nos iba a costar, incluso metimos el camión en Pachuca (primer triunfo del torneo), pero a partir de ese momento los esfuerzos eran mejores, ya podíamos soportar lo esfuerzos físicos y eso ya me dio la tranquilidad de plasmar lo que se les explicaba en cancha”, aseguró el exjugador de Cruz Azul.

Cruz Azul 1-1 Santos: Resumen de la final de vuelta de la Liga MX

El momento en el que Reynoso supo que serían Campeones

Finalmente, Juan Reynoso aseguró que a partir de las series de la Liga de Campeones de la CONCACAF, se dio cuenta de que su equipo tenía madera para ser campeón de la Liga BBVA MX.

“Cuando le hicimos ocho goles a los haitianos (en Concachampions), no por hacerle ocho porque era una diferencia abismal con nosotros pero cuando vi que jugaron serios, se la creyeron, iban por el séptimo y octavo. También contra el Toronto, pues lo hicimos ver muy sencillo porque fue un equipo que hizo pasar malos ratos al León y lo eliminó, que el León ya empezaba a ser el candidato. Ahí dije que los chicos ya se la creyeron, vamos a cualquier cancha y decimos acá estamos.

“Además vi que los que no venían jugando rindieron, se acercaron a su nivel y en lugar de 15 pasamos a tener 20 jugadores. Ahí que nos aguanten porque ya con un plantel de 20 en la Liguilla estábamos para buenas cosas”, sentenció Reynoso.