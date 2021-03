Desaparecen todos los trofeos del Atlante

El Atlante está en la búsqueda de todos los trofeos que ha cosechado a lo largo de sus 105 años de historia. El nuevo dueño del equipo, el empresario Emilio Escalante, acusó que las piezas nunca le fueron entregadas con el equipo, tras su mudanza a la Ciudad de México para formar parte de la naciente Liga de Expansión MX.

“La verdad es que a nosotros no nos entregaron trofeos, no sé dónde están todos los trofeos, por ahí lo que nos alcanzó a llegar era material de trabajo que ya era de uso del Atlante, pero fue todo lo que nos llegó. Nosotros en ese sentido no tenemos ningún trofeo ni reconocimiento de lo que ha sido el club, la verdad no sabemos dónde se encuentren”, detalló el propietario en entrevista para La Afición.

Te puede interesar: Chuy Corona aceptaría un llamado a Selección Olímpica

Entre los premios que deben ser representados en las vitrinas del club, se encuentran tres trofeos de la liga mexicana, dos de la Copa México, uno de Campeón de Campeones, dos de segunda división y otro par de la Concacaf Liga de Campeones. Para obtenerlos, Escalante aseveró que platicará con los antiguos propietarios de la institución para ver si ellos conocen su paradero.

Mexsport Atlante, campeón del Torneo de Apertura 2007

“Lo que vamos a hacer es tratar de tener acercamientos con los anteriores dueños, para ver si ellos nos pueden decir algo, si saben de los trofeos o qué podemos hacer para recuperarlos y poderlos tener en nuestras vitrinas, porque es algo muy valioso que no se le debe dejar así al club, porque son logros de muchos años y le pertenecen al club”, añadió.

Te puede interesar: Tiene Bravos 4 candidatos para reemplazar al “Flaco” Tena

El Atlante, el equipo con más mudanzas

El Atlante es el equipo que más mudanzas ha sufrido en sus años de existencia, pues ha cambiado de ciudad en seis ocasiones. De la Ciudad de México se fue a Querétaro en 1989-90, para después regresar a la capital; de la Ciudad de México se mudó a Nezahualcóyotl en el Torneo de Apertura 2002, de Nezahualcóyotl regresó a la CDMX en Clausura 2004, y después se fue a Cancún en Apertura 2007, consiguiendo ese mismo torneo el título de liga del máximo circuito,y finalmente regresó a Ciudad de México en 2020.