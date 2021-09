Dinenno: “Tenemos la necesidad de ganarle al América”

Pumas vista al América este domingo en el Estadio Azteca, partido correspondiente a la jornada 12 de la Liga BBVA Mx . El conjunto universitario se ubica en la ante-penúltima posición de la tabla con 8 puntos, mientras que las Águilas son súper líderes del torneo con 22 unidades, por si fuera poco Pumas no le gane al américa en el Coloso de Santa Úrsula desde 2016, sin embargo para el delantero felino Juan Ignacio Dinenno este partido es un auténtico clásico del futbol mexicano y lo ven como la oportunidad perfecta para salir del fondo de la tabla.

“Éste domingo tenemos un partido importante en nuestras vidas, nuestro presente, es un clásico que se vive de manera especial por el contexto, por la historia de ambos clubes, por la identidad de ambos equipo y también la historia del el fútbol mexicano, Entonces creo que es una hermosa posibilidad para disfrutar de esta profesión que hacemos vivir el día a día compasión y llegar el día domingo con las mayores expectativas y sobre todo con mucha esperanza y mucha confianza en nosotros mismos”, aseguro Dinegol.

El momento ideal para revertir la situación actual

El delantero fue contundente al referirse a una posible victoria. Entiende que es el momento idoneo para ganarle a un gran rival y comenzar un camino victorioso.

“Creo que el equipo está con la necesidad de ganar, no la voy a esconder, no voy a decir otra cosa, pero estamos confiados, sabemos que venimos de dos partidos que lo hicimos bien, frente a Mazatlán y contra tigres, el ultimo nos plantamos con un rival de jerarquía. Hicimos todas las situaciones para poder hacer un gol y no lo hicimos, el fútbol se gana con goles, sabemos que estamos haciendo las cosas bien por momentos y lo hemos mantenido a lo largo de todos los partidos, entonces entendemos que es la manera y la forma porque sabemos que esto no nos alcanza hay que dar un poco más”, agregó Dinenno.

Finalmente el llamado “Comandante Universitario” fue muye certero ante los cuestionamientos de qué si ganarle al América salvaba la temporada, respondiendo tajantemente: “No , eso no salva la temporada”.