El América despidió a Miguel Herrera por llamada de Zoom

La relación entre el Club América y Miguel Herrera parecía ser buena y estable a pesar de la eliminación de las Águilas a manos de Chivas en los cuartos de final del torneo Guardianes 2020 de la Liga MX, sin embargo, todo se derrumbó después de que en la Liga de Campeones de la CONCACAF, el LAFC los dejó fuera en semifinales con un jugador menos y dos goles de Carlos Vela, lo cual provocó la ruptura del ‘Piojo’ con las Águilas, al punto de que el entrenador mexicano fue cesado fríamente de su cargo como Director Técnico vía una llamada de Zoom.

Después de la dolorosa eliminación del América en la Concachampions y de un altercado que tuvo el ‘Piojo’ Herrera, la directiva de las Águilas decidió separar caminos con el también exentrenador de la Selección Azteca, quien aceptó sentir molestia y tristeza por las formas en las que se dio su salida del club.

“Ya he asimilado esta situación. Fue un momento de molestia y tristeza, pero ahí se quedó. Ese comunicado no expresa el sentir de la gente y del club, pero yo para con ellos sólo tengo agradecimiento": confesó Miguel Herrera en plática con Libre Directo.

Herrera también confesó que no recibió ninguna advertencia en caso de no ganar la Concachampions.

“No hubo ningún ultimátum. Hicimos un torneo muy bueno, pero una Liguilla mala. Obviamente hay molestia por perder contra un rival importante como lo es Chivas. Cuando terminó el torneo (Guard1anes 2020) yo le dije a Santiago Baños que me hacía a un lado, que no tenía problema. Él me respondió que no, que estábamos claros con la idea y que debíamos seguir”, confesó el ‘Piojo’ Herrera.

Miguel Herrera fue despedido del América vía Zoom

“Al día siguiente (de quedar fuera de Concachampions), en un llamado por Zoom, Joaquín Balcarcel (Presidente del Comité de Futbol del club) me comunicó que hasta ahí llegaba nuestra relación. No estoy de acuerdo la verdad, no me parece justo. Estaba triste, pero acepté la decisión”, concluyó Miguel Herrera.