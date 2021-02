El día que el Estadio Azteca ovacionó a Ronaldinho

Ya son 6 años del día que Ronaldinho anotó un doblete en el Estadio Azteca. En aquel entonces el Querétaro, cuadro de Víctor Manuel Vucetich, iba por una victoria sobre los de Coapa, pero para la sorpresa de muchos, terminaron goleando 4-0 a los azulcremas en el Coloso de Santa Ursula.

Fue el 18 de abril de 2015 cuando el conjunto de los Gallos Blancos dio una de sus mejores actuaciones y salió con los tres puntos de una de las plazas más complicadas de la Liga BBVA MX.

Pocos minutos en el terreno de juego bastaron para que la exestrella del Barcelona se encontrará con la portería rival con grandes definiciones que al final le dieron el aplauso de los asistentes al Coloso de Santa Úrsula.

Refugio Ruiz/LatinContent/Getty Images GUADALAJARA, MEXICO - SEPTEMBER 21: Ronaldinho of Queretaro celebrates after scoring the opening goal against Chivas during a match between Chivas and Queretaro as part of 9th round Apertura 2014 Liga MX at Jalisco Stadium on September 21, 2014 in Guadalajara, Mexico. (Photo by Refugio Ruiz/LatinContent/Getty Images)

Uno de los jugadores que celebró con el astro brasileño fue William Da Silva, quien hasta el día de hoy guarda esos botines como si fueran su mayor tesoro:

“Ese botín por decirlo yo me lo llevé a la casa, terminando el torneo yo me los pedí y los tengo firmados por él, y limpie ahí delante de la tele con todos viendo y me los sigo limpiando en la casa y los tengo como si fueran una taza. Con 10 minutos que estuvo en la cancha hizo lo que estaba acostumbrado siempre a hacer pues magia. Algo que quedó en la historia por decir no he escuchado en ningún momento que querétaro pudiera llegar al azteca y hacer lo que hizo”

Aquel histórico día también lo acompañó el exfutbolista brasileño y leyenda de Toluca, Antonio Naelson “Sinha”:

“Ronaldinho dejó grandes enseñanzas como profesional, de demostrar que la humildad siempre está presente en cualquier vida y eso me ha dejado una grata sorpresa”

Aquel majestusoso show, es recordado como uno de los más memorables del futbol mexicano.