El empate no es una sorpresa: Juan Reynoso

Cruz Azul, el líder de la Liga BBVA MX –y poseedor de una racha de 11 victorias consecutivas en el torneo local-, no fue capaz de superar al Arcahaie de Haití en el juego de ida de los octavos de final de la Concachampions, pero Juan Reynoso, estratega celeste, no se mostró sorprendido por la inocua igualada.

“Sorpresa, para nada. Es un equipo que jugó en su mejor expresión, como esperábamos. Sabíamos que teníamos en frente un rival que iba a correr y a presionar, pensamos que nos íbamos a adaptar mejor a la cancha y no pasó. Lo que sí tengo que ponderar es el esfuerzo de los muchachos, hicieron un partido serio”, apuntó el peruano.

Juan Reynoso blinda a sus jugadores ante las críticas

Consciente de que los cuestionamientos por el desempeño en este cotejo no desaparecerán hasta que sus dirigidos cierren la llave en el Estadio Azteca, el timonel optó por blindarse (y a sus jugadores) ante las críticas.

“Seguro dirán que algunos no aprovecharon la oportunidad o que no dieron su mejor esfuerzo, mucho más ponderando el resultado que el trámite del juego. El próximo martes volveré a repetir a muchos de los que jugaron ayer para poco a poco llegar a la mejor forma. No nos vamos satisfechos por el resultado, pero sí hemos sumado algunos detalles”, dijo.

A la pregunta sobre potenciales modificaciones en su once para el encuentro de vuelta, Reynoso aseguró que meditará distintas opciones, sin comprometerse a revelar la posible utilización de elementos que, semana a semana, aparecen como titulares en su esquema.

“Los partidos todos hay que jugarlos, llámense como se llamen los rivales. Sobre esa premisa, buscaremos el mejor escenario de la mejor alineación para pasar la eliminatoria. Nosotros somos los que más respetamos a los rivales y hoy se demostró. Analizaremos nuevamente el video y, sobre eso, sacaremos mejores conclusiones”, sentenció.