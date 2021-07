El Mazatlán liga triunfos y se sube al liderato del torneo

El Mazatlán tiene paso perfecto en este inicio de torneo. Tras derrotar a domicilio sorpresivamente a Cruz Azul en la jornada 1, ahora venció a los Tuzos del Pachuca en casa y se alzó hasta la cima del torneo, con un partido en donde Camilo Sanvezzo y Nicolás Vikonis fueron las figuras.

El Pachuca arrancó el partido con mayor solidez, acercándose con peligrosidad al arco de Vikonis, pletórico en este inicio de torneo.

Los Tuzos comenzaron mejor

Al 10' los visitantes tuvieron la primera jugada de peligro. Nico Ibáñez estaba solo frente al arquero, pero un cruce defensivo evitó que cayera el primer tanto. El mismo Ibáñez lo volvió a intentar al 20', quedando solo ante el guardameta tras un pase largo, y engañándolo completamente para poner el 0-1.

El Mazatlán también había avisado con un tiro libre de Camilo Sanvezzo que pegó en el travesaño en la recta inicial del choque, y con una increíble falla de Brian Rubio al 29'. Pero Sanvezzo enderezó el barco un gol de vaselina, el mejor del torneo hasta el momento, para igualar el tablero.

Después de un primer tiempo de muchas llegadas, en la parte complementaria ambos equipos bajaron la intensidad. El partido cayó en un bache, en donde las dos escuadras evidenciaron que aún les falta aguante físico, entendible por el inicio del Torneo Grita México 2021.

Un final polémico

El desenlace, sin embargo, dio mucho de qué hablar. Una falta al minuto 80' terminó en penal en favor de Los Cañoneros. El central había marcado la infracción afuera del área, pero el asistente le dijo que era adentro, para señalar el punto blanco.

No podía ser otro más que Camilo Sanvezzo el que cobrara. El jugador, no obstante, pateó de forma equivocada y el guardameta detuvo el tiro, aunque en el contrarremate el brasileño no falló y le dio, con un doblete, el triunfo a un Mazatlán que hoy es líder.