El objetivo final es ganar la Concachampions: Javier Aguirre

Rayados de Monterrey se enfrenta este jueves al Atlético Pantoja de República Dominicana en la Liga de Campeones de la Concacaf. El entrenador de la ‘Pandilla’, Javier Aguirre, fue tajante y aseguró que el objetivo final del torneo no es otro más que ganarlo, aunque reconoce que no será tarea fácil.

“El objetivo final no es otro más que ganarlo, no es fácil pero hoy empezamos y ojalá entremos con el pie derecho. Los jugadores lo saben y no necesitan de ninguna arenga para motivarse. La verdad es que mis jugadores necesitan muy poco para salir motivados, ellos saben de qué va esto, saben perfectamente de qué se trata porque han sido campeones de esta competencia, y a nivel mundial de clubes ha participado, porque es fantástico; y hoy nos toca esta nueva aventura”, aseguró Javier Aguirre.

Además el Director Técnico de Rayados aclaró la situación que sufrió su futbolista Jesús Gallardo y reveló por que no realizó el viaje.

“El tema de Jesús Gallardo yo creo que fue un accidente de esos que suceden, llegamos todos al avión con pasaporte, llegamos en el autobús y ahí seguramente se le cayó, porque ahí lo tenía y se dio cuenta cuando ya estábamos aquí, tuvo que volver por él y después ya no hubo manera, por escalas y conexiones, pudo haber venido, pero decidimos mejor que se quedara allá, por un accidente”.

Monterrey respeta a su rival

En Rayados no subestima al rival, al contrario, enaltece las virtudes de cualquier equipo y jugaran de manera seria y responsable.

“La verdad es que hoy en día no hay rival pequeño, es cierto que los equipos mexicanos, por muchas otras razones son favoritos. Son favoritos en esta primera fase, pero también es cierto que los partidos hay que jugarlos puede pasar muchas cosas, pero no hay nada escrito, los partidos no se gana en vez del vestidor o desde tu casa. La verdad es que es jugar respetando mucho al rival y trataremos que estos primeros 90 minutos jugar bien al fútbol y sacar el partido”, finalizo Javier Aguirre.