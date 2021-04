El Pachuca vence a Santos y se mantiene con vida en el torneo

Los Tuzos del Pachuca tenían poco que perder y mucho que ganar ante un Santos Laguna que ha sido infinitamente superior a lo largo del torneo.

El cuadro hidalguense, dirigido por Paulo Pezzolano, superó al conjunto de Torreón con un gol de penal de Ismael Sosa en el segundo tiempo, y a pesar de jugar con un hombre menos desde el minuto 39’, por la expulsión de Luis Gerardo Chávez.

Pachuca no encontró una versión futbolística óptima, como ha sido durante todo el torneo, pero sí demostró, sobre todo en las últimas semanas, que no pretende quedarse con los brazos cruzados mientras existe la posibilidad de avanzar a la repesca.

Durante la mayor parte del torneo incluso se puso en duda la continuidad de Pezzolano, que tardó mucho en comenzar a reflejar lo que quería en sus jugadores. Poco a poco los Tuzos han encontrado forma, quizá demasiado tarde, pero por lo pronto tienen en sus manos la posibilidad de rescatar algo en el certamen.

Te puede interesar: ¡OFICIAL! Nacho Ambriz ya no será el entrenador del León

El Pachuca mostró actitud y fue vertical. Por momentos el partido fue agradable, con un ida y vuelta vertiginoso en el que el gol pudo caer para cualquiera de los dos clubes. Pero no fue sino hasta el segundo lapso, cuando un error por parte de la zaga lagunera que derribó torpemente a Kevin Álvarez, le otorgó el tiro de los once pasos a los locales, que no desperdició Sosa al 58’.

Para fortuna del club hidalguense, Santos se vio inoperante como pocas veces en esta campaña y perdió la oportunidad, al menos por el momento, de escalar a las posiciones privilegiadas que acceden a los cuartos de final de manera directa.

Lo que se viene para Santos y Pachuca

El Pachuca tiene una prueba definitiva para intentar meterse dentro de los equipos que van al repechaje, al enfrentar al Atlético de San Luis este jueves a las 9:00 PM.

Te puede interesar: Cruz Azul toma serie ante Toronto como “calentamiento” para liguilla

Por su parte, el Santos Laguna aún tiene posibilidades de avanzar directamente a los cuartos de final y lo intentará conseguir cuando enfrente al Puebla el próximo domingo.