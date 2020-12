En el Puebla sub 17 campeón hay potencial para subir a la Primera; Luis Arce

El Puebla sub 17 hizo historia este fin de semana, no solo calificaron por primera vez en la historia de la categoría a una final, sino que fueron campeones al pasar en el octavo sitio de la tabla.

El director Técnico Luis Arce, nos cuenta que Puebla en sus fuerzas básicas tiene mucho talento.

“Si hay mucho futuro además del campeonato lo que nos da mucha satisfacción es ver jugadores que tienen potencial de primera división, es una categoría en la que ves varios prospectos que con la formación adecuada y el proceso adecuado se puede cristalizar en primera división” comentó en exclusiva para azteca deportes Luis Arce

Un técnico que llevó a este equipo por un camino complicado, derrotaron en cuartos de final al Pachuca, en semifinales al Atlas y en la final a Necaxa, es un técnico que a sus 29 años quiere hacer historia y demostrar que la nueva generación de técnicos , no vienen de ex futbolistas profesionales.

“Más que ser futbolista profesional el haber hecho una carrera profesional larga o el haber sido figura, te da muchas cosas experiencias con grandes técnicos, el haber vivido campeonatos liguillas o el manejo de grupo que es un plus, pero que no lo es todo, obviamente la preparación en el tema técnico táctico y plasmar las ideas en un grupo de trabajo en un equipo es súper importante y no necesariamente tienes que haber sido figura"aseguró el estratega.

Puebla sub 17 se convirtió en el primer campeón de la categoria de la franja, esto después de un esfuerzo importante dentro de las inferiores, esto para en un futuro cercano echar mano de ellos para el primer equipo.