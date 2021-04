En Pumas no pierden la esperanza de entrar a Liguilla

Los Pumas de la UNAM rescataron de último minuto el empate a dos ante Pachuca en el Estadio Olímpico Universitario, sin embargo el conjunto dirigido por Andrés Lillini es consciente de que no pueden dejar escapar más puntos en los cuatro partidos que les restan, si quieren clasificar a la Liguilla.

“Seguimos pensando en Liguilla, no estamos afuera, vamos a seguir pensando en Liguilla hasta la última oportunidad que tengamos, no vamos a bajar los brazos, ese es nuestro objetivo y lo vamos a lograr”, aseguró Lillini en conferencia de prensa.

El entrenador argentino no pudo ocultar su molestia, pues a pesar de haber rescato un punto, en un partido que se veía perdido, el estratega argentino aseguró que trabajaron muy bien a lo largo de la semana y no se pueden permitir cometer errores tan puntuales que les cuesten goles en contra.

“Cuando se empata no se celebra, no hay música, nos vamos molestos porque tuvimos 15 días de entrenamiento es muy bueno y para un entrenador y un cuerpo técnico cuando las cosas salen bien y los jugadores dan todo en el entrenamiento es la mejor defensa que puedes tener.

“Hoy no se ganó porque se cometieron este tipo de errores, uno tiene que analizar las cosas, imagínate que el carácter de los futbolistas es superior a muchas cosas y cuando tienes un dos a cero faltando 10 minutos, muy probablemente si no juegas en esta institución, por ahí te da por bajar los brazos, y estos jugadores no lo han hecho, entonces eso si te queda como cosa positiva”, agregó.

Lillini destaca como se afrontó el resultado adverso

Andrés Lillini fue tajante y destacó la actitud de sus jugadores, quienes no dejaron de luchar en todo momento y sabe que si son consistentes en lo que resta del torneo estarán en la Fase Final del certamen.

“El mensaje que mandamos es el de siempre: nunca estamos derrotados, más allá de que fue un empate y que habíamos entrenado muy bien esta semana para ganar, nos encontramos con un resultado adverso, con goles en contra, uno de ellos con errores de nosotros que ya no puede suceder, pero no todos los los partidos van hacer así.

“Hay que ser realista, tenemos que hacer los partidos como se planifican. Éstos jugadores lo pueden hacer bien o no bien o mal, pero nunca van a dejar de ir al frente, de luchar y de dejar todo”, finalizó.