El equipo que queremos es el del segundo tiempo: Beñat San José

El director técnico del Mazatlán, el español Beñat San José se mostró contento después del triunfo de su equipo contra los Gallos Blancos del Querétaro.

Después de la reacción positiva de sus jugadores frente a Querétaro, el entrenador de Mazatlán, Beñat San José aseguró que el equipo que quieren mostrar en el cierre del torneo es el de la segunda mitad frente al Querétaro.

“La Liga Mexicana es muy competitiva con equipos muy competitivos y si jugamos como hoy en la segunda parte nos va a acercar más a entrar a la liguilla porque los demás equipos también juegan, tienen comportamientos muy buenos entonces veremos a ver qué pasa siempre digo que lo más importante es lo que hacemos nosotros, somos un poco ese equipo y estoy de acuerdo en que lo hemos comentado en el vestuario es que el equipo de la segunda parte es el que queremos ser”, mencionó en conferencia de prensa.

Por otro lado el estratega español se mostró contento con la reacción de su equipo frente a un rival que tenía una buena racha en la última parte del Apertura 2021.

“Primero me deja muy feliz, muy contento con mis jugadores, con el equipo, con la afición con esta tremenda victoria muy importante contra un rival que tenía una racha espectacular desde que han entrado en otra dinámica, el partido fue muy difícil de batir, en los últimos 5 partidos sólo les han metido dos goles y nosotros les hemos metido dos hoy teniendo muy buena factura”.

Por último el técnico confesó que en su último duelo contra la Franja del Puebla, el equipo tuvo algunas bajas y se mostró muy mermado; sin embargo tienen para competir y avanzar a la siguiente ronda.

“El otro día hicimos una visita muy mermada teníamos gente muy mermada, antes de los partidos no puedo hablar así porque no puedo decirle eso al rival pero teníamos un equipo muy mermado tenemos gente que no pudo participar, gente que participó que estaba en condiciones muy limitadas de jugar gente que hace mucho tiempo no lo hacía de titular, hoy creo que se ha visto un poco más gracias a Dios hemos recuperado a ciertos jugadores y eso hace que hemos vuelto a sentir lo de la primera parte estamos en una circunstancia de pequeñas lesiones mucha carga y bueno estamos muy contentos”, finalizó.