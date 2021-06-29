Los equipos de Nacho Ambríz como entrenador | FOTOS

Tras una carrera como futbolista de 1983 a 1999 como futbolista, Nacho Ambríz comenzó su carrera como entrenador o director técnico en 2002, donde fue asistente de Javier Aguirre en la Selección Azteca. Su primer club fue el Puebla en 2002 y aquí repasamos su historial en el banquillo.

Nacho Ambríz como director técnico

1. 2002-2003: Entrenador del Puebla

2. 2003-2006: Asistente de Javier Aguirre en el Osasuna

3. 2006-2009: Asistente de Javier Aguirre en el Atlético de Madrid

4. 2009-2011: Entrenador del San Luis

5. 2012: Entrenador de Chivas de Guadalajara

6. 2013-2015: Entrenador del Querétaro

7. 2015-2016: Entrenador del América

8. 2017-2018: Entrenador del Necaxa

9. 2018-2021: Entrenador del León

10. 2021-Actualidad: Entrenador del Huesca en España

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