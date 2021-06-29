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Los equipos de Nacho Ambríz como entrenador | FOTOS
El exfutbolista mexicano, dirigirá al Huesca en España y hacemos un recorrido por su carrera como director técnico, con casi 20 años de experiencia.
Tras una carrera como futbolista de 1983 a 1999 como futbolista, Nacho Ambríz comenzó su carrera como entrenador o director técnico en 2002, donde fue asistente de Javier Aguirre en la Selección Azteca. Su primer club fue el Puebla en 2002 y aquí repasamos su historial en el banquillo.
Nacho Ambríz como director técnico
1. 2002-2003: Entrenador del Puebla
2. 2003-2006: Asistente de Javier Aguirre en el Osasuna
3. 2006-2009: Asistente de Javier Aguirre en el Atlético de Madrid
4. 2009-2011: Entrenador del San Luis
5. 2012: Entrenador de Chivas de Guadalajara
6. 2013-2015: Entrenador del Querétaro
7. 2015-2016: Entrenador del América
8. 2017-2018: Entrenador del Necaxa
9. 2018-2021: Entrenador del León
10. 2021-Actualidad: Entrenador del Huesca en España
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