Estrella sudamericana afirma que podría llegar a la Liga MX

El futbolista peruano Jefferson Farfán está en el ocaso de su carrera, y es ahora que se plantea el futuro en donde luce como una posibilidad el jugar en la Liga MX, en donde a su juicio hay un buen nivel y en donde tiene algunos compatriotas.

El jugador de labores ofensivas sudamericano, y quien tuvo verdaderamente una era con equipos como el PSV Eindhoven y el Schalke de Alemania, no tiene en mente colgar los botines pese veteranía: 36 años.

Farfán debutó en 2001 a los 19 años con el Alianza Lima de su país, en donde estuvo hasta el 2004, año en el que fue fichado por los granjeros del PSV en donde ganó el torneo doméstico en 2005, 2006, 2007 y 2008.

Farfán se convirtió en el máximo exponente del futbol peruano y en un embajador del balompié sudamericano en esa década. Luego jugó del 2008 hasta el 2015 en Alemania con el Schalke en donde levantó una copa.

Jugó además con el Al Jazira y el Lokomotiv de Rusia. Fue una larga estancia fuera de su país, que ahora Farfán se propone jugar en el continente americano y puso en la mesa la opción de ir a la MLS.

“Me han hablado, pero no tengo nada con ningún club de MLS. Me han hablado mil veces, pero no hay nada. En estos momentos estoy enfocado en recuperarme al 100% y de ahí ver mi futuro”.

Agregó que respecto al futbol mexicano, lo considera atractivo en cuanto al desempeño de los equipos.

“Hay bastante compañeros en México, es un país donde se juega bien al fútbol, bastante abierto”, indicó la “Foquita” quien sentenció que “podría ser”.

Farfán, uno de los grandes amigos del mexicano Carlos Salcido

Jefferson Farfán fue un jugador cercano al mexicano Carlos Salcido, con quien coincidió en el PSV. El azteca comentó en una entrevista que el peruano fue “un ángel”, pues en un momento en el que atravesaba una crisis emocional decidió volver a México, pero Farfán se volvió su amigo, lo invitó a cenar a un restaurante en el que se hablaba español y recuperó de a poco el ánimo que se había desgastado.