FC Juárez vs Toluca en vivo por TV Azteca Deportes Jornada 17

El torneo Guardianes 2021 terminará esta noche para los Bravos de Juárez y Alfonso Sosa, una campaña para el olvido donde sólo lograron tres triunfos, tres empates y aparte sumaron 10 derrotas. Finalizaron como antepenúltimos en el tema porcentual y tendrán que pagar una multa de 50 millones de pesos, por lo que podrían existir algunos cambios o bajas en el plantel.

Por su parte el Toluca llega a esta cita después de dar una campanada importante la jornada pasada al vencer al América 3-1 con una gran exhibición de Alexis Canelo, antes de esto los Diablos Rojos llevaban seis partidos sin poder lograr una victoria.

Al parecer este triunfo llegó en el momento correcto; el cierre de campaña y aun con aspiraciones y posibilidades de estar en el repechaje la escuadra de Hernán Cristante intentará salir de Ciudad Juárez con los 3 puntos a como de lugar. Actualmente están ubicados en el peldaño número 8 de la clasificación con 22 unidades, al igual que Atlas, Chivas y Tigres, por lo que una derrota les podría complicar su pase a la siguiente fase del torneo.

Cómo ver el Juárez vs Toluca EN VIVO

Cuándo: Esta noche en el Viernes Botanero

Hora: 9:20 PM (tiempo del centro)

Cómo: nuestro sitio, la APP de Azteca Deportes y la señal de Azteca 7

Pelea por el campeonato de goleo

El argentino Alexis Canelo también tendrá la misión de asegurar el campeonato de goleo en este enfrentamiento. Hasta el momento es el líder de anotaciones con 11, el segundo lugar le pertenece a Nicolás Ibáñez que no marcó el día de ayer y no lo podrá alcanzar ya, sin embargo, Jonathan Rodríguez de Cruz Azul, Santiago Ormeño de Puebla y Rogelio Funes Mori de Monterrey lo persiguen con 9 tantos, dos goles de diferencia no es mucho para la calidad que tienen estos delanteros.

No olvides disfrutar de este partido por la señal de Azteca 7 a las 9:20 pm, después del duelo entre Necaxa y Atlas.