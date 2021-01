Federico Vilar habló sobre el regalo que le dio Lionel Messi

Federico Vilar, ex portero de los ‘Potros de Hierro’ del Atlante recordó sus mejores momentos como futbolista y uno de ellos fue jugar en el Mundial de Clubes del 2009 con los ‘azulgranas’, en donde enfrentó al Barcelona de Lionel Messi. Curiosamente el ’10' del Barcelona le marcó un gol en el segundo tiempo de aquella semifinal del torneo intercontinental y gracias a ello, Messi le mandó un obsequió al ex arquero de la Liga Mx, al ser parte de un grupo de porteros de los cuales venció su marco.

“Contento, es simplemente un buen recuerdo de aquel partido que jugamos. Fueron buenos momentos los que nos brindó el haber estado dentro de un campo de juego y queda como un recuerdo, obviamente después de tantos años que uno lo toma con gracia. Este tipo de reconocimientos, principalmente por recibir un gol, es algo ilógico. Disfrutar del mejor jugador del mundo y que obtenga un récord de esa magnitud, la verdad que a uno como compatriota lo pone contento,” expresó Federico Vilar en exclusiva para Azteca Deportes.

Por otro lado, Vilar actualmente disfruta el reto de ser padre de familia y parte de su legado como futbolista lo transmite a su hijos día con día, así como sus hazañas o logros en su carrera profesional.

“Estos obsequios, principalmente son para mis hijos. Tengo un hijo que es fanático de Messi, que mira todos sus partidos, que ha seguido toda su trayectoria y lo disfruto por ese lado”, agregó el ex guardameta de la Liga Mx.

Mis hijos recibieron el obsequio.

Leo Messi

Un placer haberte enfrentado, un lujo disfrutarte día a día.

Felicitaciones y muchas gracias!!!@budfootball #Beaking #Messi pic.twitter.com/vL75G0j692 — Federico Vilar (@fvcaar03) January 12, 2021

Federico Vilar espera no volver a recibir gol de Lionel Messi

Aunque Vilar también comentó que espera que la ‘Pulga’ no le vuelva a marcar un gol o al menos “intentaría”, debido a que un portero siempre debe de dar lo mejor bajo los tres palos.

“Que no me marque es algo completamente difícil y sino, tendríamos que aceptar otro regalo porque lo más viable es que convierta y podría pasar eso, pero no, uno siempre trato de dar lo mejor en el campo de juego, sea con quien sea y bueno, en ese momento tan importante para nosotros como equipo, me parece que hicimos un buen partido. Obviamente hubiéramos querido dar un poco más para hacer un poco más de historia, cosa que era difícil”, comentó Federico Vilar en exclusiva para Azteca Deportes.

Actualmente el ex portero del Atlante, Morelia, Atlas y Tijuana se dedica a la dirección deportiva del Club Atlético Argentino de Rojas, equipo con el cual se formó como futbolista y no descarta llegar a tener una dirección técnica, ya sea en el futbol mexicano o en el balompié de su país.

Por: Emilio Lara