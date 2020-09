Federico Viñas se desmarca de accidente automovilístico

El delantero del América, Federico Viñas se deslindó del accidente sufrido este viernes, argumentando que no fue su culpa el choque, pues la otra parte no respetó el semáforo en rojo, ocasionando el contacto que aclaró no fue de gravedad.

Una fuente cercana al jugador de las Águilas, confirmó que la mujer estaba bien de salud , además de que no buscó llegar a un acuerdo de ningún tipo, ya que el seguro admitió tras sus estudios que no fue culpa del uruguayo.

Relató que el accidente de tráfico, ocurrió luego del entrenamiento de este viernes de cara al Clásico Joven ante Cruz Azul. El percance se dio justo en Calzada del Hueso, a un lado de la Prepa 5, sin embargo, la señora que se muestra en los videos viajaba en un taxi de servicio de aplicación y fue el conductor de ese vehículo quien se cruzó la avenida donde Viñas tenía preferencia y eso fue lo que provocó el accidente.

Viñas al percatarse de que la señora se encontraba lesionada, se bajó del auto y trató de dialogar para pedir una ambulancia para auxiliarla, la unidad que llegó y revisó a la fémina quien finalmente se marchó del sitio.

El jugador americanista por su parte está ileso de este accidente y ahora esperará a mañana para determinar si en el ámbito futbolístico puede aparecer para el partido ante Cruz Azul.