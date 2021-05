Figura de los Rayados saldría del equipo

Los Rayados de Monterrey se quedaron fuera del Guardianes 2021 de la Liga BBVA MX a pesar de haber llegado a esa instancia de manera directa, el equipo dirigido por Javier Aguirre sufrió la eliminación a manos de Santos Laguna, es por eso que ya tienen la cabeza en la próxima temporada y en algunos fichajes.

Una de las inquietudes más grandes es que Nicolás Sánchez, uno de los jugadores más regulares en la última época del conjunto regiomontano, está por finalizar su contrato. La fecha está muy cercana, pues el 30 de junio del 2021 es lo que estipula en su relación con La Pandilla y todo parece indicar, que no firmará una extensión de contrato.

El defensor argentino dejaría al club tras más de cuatro años en tierras mexicanas e intentaría regresar a su país para enfundarse nuevamente en la casaca de Godoy Cruz, equipo en el que jugó entre 2010 y 2014.

Ya habría pláticas entre el jugador y el club argentino

Según el portal BolaVip, el presidente del club argentino ya se ha comunicado con el defensor y se sabe, por las mismas declaraciones del futbolista. En mayo del 2020, para La Página Bodegera, sitio enfocado a la actividad del club argentino, lo cuestionó sobre un posible regreso y respondió de forma alegre.

“Sí volvería. Creo que en donde uno fue feliz, es fácil volver. Fui muy feliz, si se me presenta la oportunidad de volver, no me va a costar mucho trabajo tomar esa decisión”, mencionó hace un año el jugador de Rayados.

Algo que lo motivaría a volver, es que Godoy Cruz está peleando por el descenso y ayudar a su antiguo club, podría ser un buen escenario para él. También es un hecho que está en la parte final de su carrera, así que volver a Argentina para el retiro, sería visto con buenos ojos.

Será cuestión de tiempo para conocer el desenlace de esta historia, pero podría ser determinante en la planeación de la directiva regiomontana de cara al siguiente torneo.