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Javier Aquino en 2010, año de su debut con Cruz Azul

En 2010, tras un proceso de formación, Cruz Azul debutó a Javier Aquino, hoy delantero de Tigres.

Por: Azteca Deportes

Javier Aquino con Cruz Azul en 2010, año de su debut
Javier Aquino con Cruz Azul en 2010, año de su debut
Javier Aquino con Cruz Azul en 2010, año de su debut
Javier Aquino con Cruz Azul en 2010, año de su debut
Javier Aquino con Cruz Azul en 2010, año de su debt
Javier Aquino con Cruz Azul en 2010, año de su debut
Javier Aquino con Cruz Azul en 2010, año de su debt
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Javier Aquino con Cruz Azul en 2010, año de su debut
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Javier Aquino con Cruz Azul en 2010, año de su debut

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