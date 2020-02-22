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GALERÍA | América triunfa en su visita a Monterrey

Rayados cayó ante el América, que escala a lo más alto del torneo.

Por: Azteca Deportes

Rayados vs América
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