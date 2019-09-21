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Galería: América empata con Gallos en el Azteca

Las Águilas y Gallos repartieron puntos en la cancha del Azteca en la fecha 10.

Por: Azteca Deportes

América vs Querétaro
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