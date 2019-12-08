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GALERÍA | América está en la Final; se encontrará con Rayados

América enfrentará a Rayados en la Final luego de vencer a Morelia.

Por: Azteca Deportes

América vs Morelia
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