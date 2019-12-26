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Galería | ¡Así se vive la final Monterrey VS América!

Las mejores postales del previo de la final del Apertura 2019 entre Rayados y Águilas.

Por: Azteca Deportes

Final Apertura 2019

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | during the game Monterrey vs America, corresponding to Great Final first Leg Match of Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at BBVA Bancomer Stadium, on December 26, 2019. <br><br> durante el partido Monterrey vs America correspondiente al partido de Ida de la Gran Final de la Liga BBVA MX del Torneo Apertura 2019, en el Estadio BBVA Bancomer, el 26 de Noviembre de 2019.

Final Apertura 2019

Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT | during the game Monterrey vs America, corresponding to Great Final first Leg Match of Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at BBVA Bancomer Stadium, on December 26, 2019. <br><br> durante el partido Monterrey vs America correspondiente al partido de Ida de la Gran Final de la Liga BBVA MX del Torneo Apertura 2019, en el Estadio BBVA Bancomer, el 26 de Noviembre de 2019.

Final Apertura 2019

Adrian Macias/MEXSPORT | during the game Monterrey vs America, corresponding to Great Final first Leg Match of Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at BBVA Bancomer Stadium, on December 26, 2019. <br><br> durante el partido Monterrey vs America correspondiente al partido de Ida de la Gran Final de la Liga BBVA MX del Torneo Apertura 2019, en el Estadio BBVA Bancomer, el 26 de Noviembre de 2019.

Final Apertura 2019

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | during the game Monterrey vs America, corresponding to Great Final first Leg Match of Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at BBVA Bancomer Stadium, on December 26, 2019. <br><br> durante el partido Monterrey vs America correspondiente al partido de Ida de la Gran Final de la Liga BBVA MX del Torneo Apertura 2019, en el Estadio BBVA Bancomer, el 26 de Noviembre de 2019.

Final Apertura 2019

Adrian Macias/MEXSPORT | during the game Monterrey vs America, corresponding to Great Final first Leg Match of Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at BBVA Bancomer Stadium, on December 26, 2019. <br><br> durante el partido Monterrey vs America correspondiente al partido de Ida de la Gran Final de la Liga BBVA MX del Torneo Apertura 2019, en el Estadio BBVA Bancomer, el 26 de Noviembre de 2019.

Final Apertura 2019

Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT | during the game Monterrey vs America, corresponding to Great Final first Leg Match of Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at BBVA Bancomer Stadium, on December 26, 2019. <br><br> durante el partido Monterrey vs America correspondiente al partido de Ida de la Gran Final de la Liga BBVA MX del Torneo Apertura 2019, en el Estadio BBVA Bancomer, el 26 de Noviembre de 2019.

Final Apertura 2019

Adrian Macias/MEXSPORT | during the game Monterrey vs America, corresponding to Great Final first Leg Match of Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at BBVA Bancomer Stadium, on December 26, 2019. <br><br> durante el partido Monterrey vs America correspondiente al partido de Ida de la Gran Final de la Liga BBVA MX del Torneo Apertura 2019, en el Estadio BBVA Bancomer, el 26 de Noviembre de 2019.

Final Apertura 2019

Cesar Pauli/MEXSPORT | during the game Monterrey vs America, corresponding to Great Final first Leg Match of Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at BBVA Bancomer Stadium, on December 26, 2019. <br><br> durante el partido Monterrey vs America correspondiente al partido de Ida de la Gran Final de la Liga BBVA MX del Torneo Apertura 2019, en el Estadio BBVA Bancomer, el 26 de Noviembre de 2019.

Final Apertura 2019

Cesar Pauli/MEXSPORT | during the game Monterrey vs America, corresponding to Great Final first Leg Match of Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at BBVA Bancomer Stadium, on December 26, 2019. <br><br> durante el partido Monterrey vs America correspondiente al partido de Ida de la Gran Final de la Liga BBVA MX del Torneo Apertura 2019, en el Estadio BBVA Bancomer, el 26 de Noviembre de 2019.

Final Apertura 2019

Cesar Pauli/MEXSPORT | during the game Monterrey vs America, corresponding to Great Final first Leg Match of Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at BBVA Bancomer Stadium, on December 26, 2019. <br><br> durante el partido Monterrey vs America correspondiente al partido de Ida de la Gran Final de la Liga BBVA MX del Torneo Apertura 2019, en el Estadio BBVA Bancomer, el 26 de Noviembre de 2019.

Final Apertura 2019

Cesar Pauli/MEXSPORT | during the game Monterrey vs America, corresponding to Great Final first Leg Match of Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at BBVA Bancomer Stadium, on December 26, 2019. <br><br> durante el partido Monterrey vs America correspondiente al partido de Ida de la Gran Final de la Liga BBVA MX del Torneo Apertura 2019, en el Estadio BBVA Bancomer, el 26 de Noviembre de 2019.

Final Apertura 2019

Cesar Pauli/MEXSPORT | during the game Monterrey vs America, corresponding to Great Final first Leg Match of Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at BBVA Bancomer Stadium, on December 26, 2019. <br><br> durante el partido Monterrey vs America correspondiente al partido de Ida de la Gran Final de la Liga BBVA MX del Torneo Apertura 2019, en el Estadio BBVA Bancomer, el 26 de Noviembre de 2019.

Final Apertura 2019

Cristian de Marchena/MEXSPORT | during the game Monterrey vs America, corresponding to Great Final first Leg Match of Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at BBVA Bancomer Stadium, on December 26, 2019. <br><br> durante el partido Monterrey vs America correspondiente al partido de Ida de la Gran Final de la Liga BBVA MX del Torneo Apertura 2019, en el Estadio BBVA Bancomer, el 26 de Noviembre de 2019.

Final Apertura 2019

Cristian de Marchena/MEXSPORT | during the game Monterrey vs America, corresponding to Great Final first Leg Match of Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at BBVA Bancomer Stadium, on December 26, 2019. <br><br> durante el partido Monterrey vs America correspondiente al partido de Ida de la Gran Final de la Liga BBVA MX del Torneo Apertura 2019, en el Estadio BBVA Bancomer, el 26 de Noviembre de 2019.

Final Apertura 2019

Cesar Pauli/MEXSPORT | during the game Monterrey vs America, corresponding to Great Final first Leg Match of Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at BBVA Bancomer Stadium, on December 26, 2019. <br><br> durante el partido Monterrey vs America correspondiente al partido de Ida de la Gran Final de la Liga BBVA MX del Torneo Apertura 2019, en el Estadio BBVA Bancomer, el 26 de Noviembre de 2019.

Final Apertura 2019

Cristian de Marchena/MEXSPORT | during the game Monterrey vs America, corresponding to Great Final first Leg Match of Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at BBVA Bancomer Stadium, on December 26, 2019. <br><br> durante el partido Monterrey vs America correspondiente al partido de Ida de la Gran Final de la Liga BBVA MX del Torneo Apertura 2019, en el Estadio BBVA Bancomer, el 26 de Noviembre de 2019.

Final Apertura 2019

Cesar Pauli/MEXSPORT | during the game Monterrey vs America, corresponding to Great Final first Leg Match of Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at BBVA Bancomer Stadium, on December 26, 2019. <br><br> durante el partido Monterrey vs America correspondiente al partido de Ida de la Gran Final de la Liga BBVA MX del Torneo Apertura 2019, en el Estadio BBVA Bancomer, el 26 de Noviembre de 2019.

Final Apertura 2019

Cesar Pauli/MEXSPORT | during the game Monterrey vs America, corresponding to Great Final first Leg Match of Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at BBVA Bancomer Stadium, on December 26, 2019. <br><br> durante el partido Monterrey vs America correspondiente al partido de Ida de la Gran Final de la Liga BBVA MX del Torneo Apertura 2019, en el Estadio BBVA Bancomer, el 26 de Noviembre de 2019.

Final Apertura 2019

Cesar Pauli/MEXSPORT | during the game Monterrey vs America, corresponding to Great Final first Leg Match of Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at BBVA Bancomer Stadium, on December 26, 2019. <br><br> durante el partido Monterrey vs America correspondiente al partido de Ida de la Gran Final de la Liga BBVA MX del Torneo Apertura 2019, en el Estadio BBVA Bancomer, el 26 de Noviembre de 2019.

Final Apertura 2019

Cesar Pauli/MEXSPORT | during the game Monterrey vs America, corresponding to Great Final first Leg Match of Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at BBVA Bancomer Stadium, on December 26, 2019. <br><br> durante el partido Monterrey vs America correspondiente al partido de Ida de la Gran Final de la Liga BBVA MX del Torneo Apertura 2019, en el Estadio BBVA Bancomer, el 26 de Noviembre de 2019.

Final Apertura 2019

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | during the game Monterrey vs America, corresponding to Great Final first Leg Match of Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at BBVA Bancomer Stadium, on December 26, 2019. <br><br> durante el partido Monterrey vs America correspondiente al partido de Ida de la Gran Final de la Liga BBVA MX del Torneo Apertura 2019, en el Estadio BBVA Bancomer, el 26 de Noviembre de 2019.

Final Apertura 2019

Cesar Pauli/MEXSPORT | during the game Monterrey vs America, corresponding to Great Final first Leg Match of Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at BBVA Bancomer Stadium, on December 26, 2019. <br><br> durante el partido Monterrey vs America correspondiente al partido de Ida de la Gran Final de la Liga BBVA MX del Torneo Apertura 2019, en el Estadio BBVA Bancomer, el 26 de Noviembre de 2019.

Final Apertura 2019

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | during the game Monterrey vs America, corresponding to Great Final first Leg Match of Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at BBVA Bancomer Stadium, on December 26, 2019. <br><br> durante el partido Monterrey vs America correspondiente al partido de Ida de la Gran Final de la Liga BBVA MX del Torneo Apertura 2019, en el Estadio BBVA Bancomer, el 26 de Noviembre de 2019.

Final Apertura 2019

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | during the game Monterrey vs America, corresponding to Great Final first Leg Match of Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at BBVA Bancomer Stadium, on December 26, 2019. <br><br> durante el partido Monterrey vs America correspondiente al partido de Ida de la Gran Final de la Liga BBVA MX del Torneo Apertura 2019, en el Estadio BBVA Bancomer, el 26 de Noviembre de 2019.

Final Apertura 2019

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | during the game Monterrey vs America, corresponding to Great Final first Leg Match of Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at BBVA Bancomer Stadium, on December 26, 2019. <br><br> durante el partido Monterrey vs America correspondiente al partido de Ida de la Gran Final de la Liga BBVA MX del Torneo Apertura 2019, en el Estadio BBVA Bancomer, el 26 de Noviembre de 2019.

Final Apertura 2019

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | during the game Monterrey vs America, corresponding to Great Final first Leg Match of Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at BBVA Bancomer Stadium, on December 26, 2019. <br><br> durante el partido Monterrey vs America correspondiente al partido de Ida de la Gran Final de la Liga BBVA MX del Torneo Apertura 2019, en el Estadio BBVA Bancomer, el 26 de Noviembre de 2019.

Final Apertura 2019

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | during the game Monterrey vs America, corresponding to Great Final first Leg Match of Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at BBVA Bancomer Stadium, on December 26, 2019. <br><br> durante el partido Monterrey vs America correspondiente al partido de Ida de la Gran Final de la Liga BBVA MX del Torneo Apertura 2019, en el Estadio BBVA Bancomer, el 26 de Noviembre de 2019.

Final Apertura 2019

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | during the game Monterrey vs America, corresponding to Great Final first Leg Match of Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at BBVA Bancomer Stadium, on December 26, 2019. <br><br> durante el partido Monterrey vs America correspondiente al partido de Ida de la Gran Final de la Liga BBVA MX del Torneo Apertura 2019, en el Estadio BBVA Bancomer, el 26 de Noviembre de 2019.

Final Apertura 2019

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | during the game Monterrey vs America, corresponding to Great Final first Leg Match of Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at BBVA Bancomer Stadium, on December 26, 2019. <br><br> durante el partido Monterrey vs America correspondiente al partido de Ida de la Gran Final de la Liga BBVA MX del Torneo Apertura 2019, en el Estadio BBVA Bancomer, el 26 de Noviembre de 2019.

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Final Apertura 2019

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | during the game Monterrey vs America, corresponding to Great Final first Leg Match of Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at BBVA Bancomer Stadium, on December 26, 2019. <br><br> durante el partido Monterrey vs America correspondiente al partido de Ida de la Gran Final de la Liga BBVA MX del Torneo Apertura 2019, en el Estadio BBVA Bancomer, el 26 de Noviembre de 2019.

Final Apertura 2019

Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT | during the game Monterrey vs America, corresponding to Great Final first Leg Match of Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at BBVA Bancomer Stadium, on December 26, 2019. <br><br> durante el partido Monterrey vs America correspondiente al partido de Ida de la Gran Final de la Liga BBVA MX del Torneo Apertura 2019, en el Estadio BBVA Bancomer, el 26 de Noviembre de 2019.

Final Apertura 2019

Adrian Macias/MEXSPORT | during the game Monterrey vs America, corresponding to Great Final first Leg Match of Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at BBVA Bancomer Stadium, on December 26, 2019. <br><br> durante el partido Monterrey vs America correspondiente al partido de Ida de la Gran Final de la Liga BBVA MX del Torneo Apertura 2019, en el Estadio BBVA Bancomer, el 26 de Noviembre de 2019.

Final Apertura 2019

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | during the game Monterrey vs America, corresponding to Great Final first Leg Match of Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at BBVA Bancomer Stadium, on December 26, 2019. <br><br> durante el partido Monterrey vs America correspondiente al partido de Ida de la Gran Final de la Liga BBVA MX del Torneo Apertura 2019, en el Estadio BBVA Bancomer, el 26 de Noviembre de 2019.

Final Apertura 2019

Adrian Macias/MEXSPORT | during the game Monterrey vs America, corresponding to Great Final first Leg Match of Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at BBVA Bancomer Stadium, on December 26, 2019. <br><br> durante el partido Monterrey vs America correspondiente al partido de Ida de la Gran Final de la Liga BBVA MX del Torneo Apertura 2019, en el Estadio BBVA Bancomer, el 26 de Noviembre de 2019.

Final Apertura 2019

Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT | during the game Monterrey vs America, corresponding to Great Final first Leg Match of Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at BBVA Bancomer Stadium, on December 26, 2019. <br><br> durante el partido Monterrey vs America correspondiente al partido de Ida de la Gran Final de la Liga BBVA MX del Torneo Apertura 2019, en el Estadio BBVA Bancomer, el 26 de Noviembre de 2019.

Final Apertura 2019

Adrian Macias/MEXSPORT | during the game Monterrey vs America, corresponding to Great Final first Leg Match of Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at BBVA Bancomer Stadium, on December 26, 2019. <br><br> durante el partido Monterrey vs America correspondiente al partido de Ida de la Gran Final de la Liga BBVA MX del Torneo Apertura 2019, en el Estadio BBVA Bancomer, el 26 de Noviembre de 2019.

Final Apertura 2019

Cesar Pauli/MEXSPORT | during the game Monterrey vs America, corresponding to Great Final first Leg Match of Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at BBVA Bancomer Stadium, on December 26, 2019. <br><br> durante el partido Monterrey vs America correspondiente al partido de Ida de la Gran Final de la Liga BBVA MX del Torneo Apertura 2019, en el Estadio BBVA Bancomer, el 26 de Noviembre de 2019.

Final Apertura 2019

Cesar Pauli/MEXSPORT | during the game Monterrey vs America, corresponding to Great Final first Leg Match of Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at BBVA Bancomer Stadium, on December 26, 2019. <br><br> durante el partido Monterrey vs America correspondiente al partido de Ida de la Gran Final de la Liga BBVA MX del Torneo Apertura 2019, en el Estadio BBVA Bancomer, el 26 de Noviembre de 2019.

Final Apertura 2019

Cesar Pauli/MEXSPORT | during the game Monterrey vs America, corresponding to Great Final first Leg Match of Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at BBVA Bancomer Stadium, on December 26, 2019. <br><br> durante el partido Monterrey vs America correspondiente al partido de Ida de la Gran Final de la Liga BBVA MX del Torneo Apertura 2019, en el Estadio BBVA Bancomer, el 26 de Noviembre de 2019.

Final Apertura 2019

Cesar Pauli/MEXSPORT | during the game Monterrey vs America, corresponding to Great Final first Leg Match of Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at BBVA Bancomer Stadium, on December 26, 2019. <br><br> durante el partido Monterrey vs America correspondiente al partido de Ida de la Gran Final de la Liga BBVA MX del Torneo Apertura 2019, en el Estadio BBVA Bancomer, el 26 de Noviembre de 2019.

Final Apertura 2019

Cesar Pauli/MEXSPORT | during the game Monterrey vs America, corresponding to Great Final first Leg Match of Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at BBVA Bancomer Stadium, on December 26, 2019. <br><br> durante el partido Monterrey vs America correspondiente al partido de Ida de la Gran Final de la Liga BBVA MX del Torneo Apertura 2019, en el Estadio BBVA Bancomer, el 26 de Noviembre de 2019.

Final Apertura 2019

Cristian de Marchena/MEXSPORT | during the game Monterrey vs America, corresponding to Great Final first Leg Match of Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at BBVA Bancomer Stadium, on December 26, 2019. <br><br> durante el partido Monterrey vs America correspondiente al partido de Ida de la Gran Final de la Liga BBVA MX del Torneo Apertura 2019, en el Estadio BBVA Bancomer, el 26 de Noviembre de 2019.

Final Apertura 2019

Cristian de Marchena/MEXSPORT | during the game Monterrey vs America, corresponding to Great Final first Leg Match of Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at BBVA Bancomer Stadium, on December 26, 2019. <br><br> durante el partido Monterrey vs America correspondiente al partido de Ida de la Gran Final de la Liga BBVA MX del Torneo Apertura 2019, en el Estadio BBVA Bancomer, el 26 de Noviembre de 2019.

Final Apertura 2019

Cesar Pauli/MEXSPORT | during the game Monterrey vs America, corresponding to Great Final first Leg Match of Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at BBVA Bancomer Stadium, on December 26, 2019. <br><br> durante el partido Monterrey vs America correspondiente al partido de Ida de la Gran Final de la Liga BBVA MX del Torneo Apertura 2019, en el Estadio BBVA Bancomer, el 26 de Noviembre de 2019.

Final Apertura 2019

Cristian de Marchena/MEXSPORT | during the game Monterrey vs America, corresponding to Great Final first Leg Match of Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at BBVA Bancomer Stadium, on December 26, 2019. <br><br> durante el partido Monterrey vs America correspondiente al partido de Ida de la Gran Final de la Liga BBVA MX del Torneo Apertura 2019, en el Estadio BBVA Bancomer, el 26 de Noviembre de 2019.

Final Apertura 2019

Cesar Pauli/MEXSPORT | during the game Monterrey vs America, corresponding to Great Final first Leg Match of Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at BBVA Bancomer Stadium, on December 26, 2019. <br><br> durante el partido Monterrey vs America correspondiente al partido de Ida de la Gran Final de la Liga BBVA MX del Torneo Apertura 2019, en el Estadio BBVA Bancomer, el 26 de Noviembre de 2019.

Final Apertura 2019

Cesar Pauli/MEXSPORT | during the game Monterrey vs America, corresponding to Great Final first Leg Match of Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at BBVA Bancomer Stadium, on December 26, 2019. <br><br> durante el partido Monterrey vs America correspondiente al partido de Ida de la Gran Final de la Liga BBVA MX del Torneo Apertura 2019, en el Estadio BBVA Bancomer, el 26 de Noviembre de 2019.

Final Apertura 2019

Cesar Pauli/MEXSPORT | during the game Monterrey vs America, corresponding to Great Final first Leg Match of Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at BBVA Bancomer Stadium, on December 26, 2019. <br><br> durante el partido Monterrey vs America correspondiente al partido de Ida de la Gran Final de la Liga BBVA MX del Torneo Apertura 2019, en el Estadio BBVA Bancomer, el 26 de Noviembre de 2019.

Final Apertura 2019

Cesar Pauli/MEXSPORT | during the game Monterrey vs America, corresponding to Great Final first Leg Match of Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at BBVA Bancomer Stadium, on December 26, 2019. <br><br> durante el partido Monterrey vs America correspondiente al partido de Ida de la Gran Final de la Liga BBVA MX del Torneo Apertura 2019, en el Estadio BBVA Bancomer, el 26 de Noviembre de 2019.

Final Apertura 2019

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | during the game Monterrey vs America, corresponding to Great Final first Leg Match of Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at BBVA Bancomer Stadium, on December 26, 2019. <br><br> durante el partido Monterrey vs America correspondiente al partido de Ida de la Gran Final de la Liga BBVA MX del Torneo Apertura 2019, en el Estadio BBVA Bancomer, el 26 de Noviembre de 2019.

Final Apertura 2019

Cesar Pauli/MEXSPORT | during the game Monterrey vs America, corresponding to Great Final first Leg Match of Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at BBVA Bancomer Stadium, on December 26, 2019. <br><br> durante el partido Monterrey vs America correspondiente al partido de Ida de la Gran Final de la Liga BBVA MX del Torneo Apertura 2019, en el Estadio BBVA Bancomer, el 26 de Noviembre de 2019.

Final Apertura 2019

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | during the game Monterrey vs America, corresponding to Great Final first Leg Match of Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at BBVA Bancomer Stadium, on December 26, 2019. <br><br> durante el partido Monterrey vs America correspondiente al partido de Ida de la Gran Final de la Liga BBVA MX del Torneo Apertura 2019, en el Estadio BBVA Bancomer, el 26 de Noviembre de 2019.

Final Apertura 2019

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | during the game Monterrey vs America, corresponding to Great Final first Leg Match of Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at BBVA Bancomer Stadium, on December 26, 2019. <br><br> durante el partido Monterrey vs America correspondiente al partido de Ida de la Gran Final de la Liga BBVA MX del Torneo Apertura 2019, en el Estadio BBVA Bancomer, el 26 de Noviembre de 2019.

Final Apertura 2019

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | during the game Monterrey vs America, corresponding to Great Final first Leg Match of Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at BBVA Bancomer Stadium, on December 26, 2019. <br><br> durante el partido Monterrey vs America correspondiente al partido de Ida de la Gran Final de la Liga BBVA MX del Torneo Apertura 2019, en el Estadio BBVA Bancomer, el 26 de Noviembre de 2019.

Final Apertura 2019

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | during the game Monterrey vs America, corresponding to Great Final first Leg Match of Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at BBVA Bancomer Stadium, on December 26, 2019. <br><br> durante el partido Monterrey vs America correspondiente al partido de Ida de la Gran Final de la Liga BBVA MX del Torneo Apertura 2019, en el Estadio BBVA Bancomer, el 26 de Noviembre de 2019.

Final Apertura 2019

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | during the game Monterrey vs America, corresponding to Great Final first Leg Match of Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at BBVA Bancomer Stadium, on December 26, 2019. <br><br> durante el partido Monterrey vs America correspondiente al partido de Ida de la Gran Final de la Liga BBVA MX del Torneo Apertura 2019, en el Estadio BBVA Bancomer, el 26 de Noviembre de 2019.

Final Apertura 2019

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | during the game Monterrey vs America, corresponding to Great Final first Leg Match of Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at BBVA Bancomer Stadium, on December 26, 2019. <br><br> durante el partido Monterrey vs America correspondiente al partido de Ida de la Gran Final de la Liga BBVA MX del Torneo Apertura 2019, en el Estadio BBVA Bancomer, el 26 de Noviembre de 2019.

Final Apertura 2019

Osvaldo Aguilar/MEXSPORT | during the game Monterrey vs America, corresponding to Great Final first Leg Match of Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at BBVA Bancomer Stadium, on December 26, 2019. <br><br> durante el partido Monterrey vs America correspondiente al partido de Ida de la Gran Final de la Liga BBVA MX del Torneo Apertura 2019, en el Estadio BBVA Bancomer, el 26 de Noviembre de 2019.

Final Apertura 2019
Final Apertura 2019
Final Apertura 2019
Final Apertura 2019
Final Apertura 2019
Final Apertura 2019
Final Apertura 2019
Final Apertura 2019
Final Apertura 2019
Final Apertura 2019
Final Apertura 2019
Final Apertura 2019
Final Apertura 2019
Final Apertura 2019
Final Apertura 2019
Final Apertura 2019
Final Apertura 2019
Final Apertura 2019
Final Apertura 2019
Final Apertura 2019
Final Apertura 2019
Final Apertura 2019
Final Apertura 2019
Final Apertura 2019
Final Apertura 2019
Final Apertura 2019
Final Apertura 2019
Final Apertura 2019
Final Apertura 2019

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