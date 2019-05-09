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Galería | Nuevamente el Cruz Azul pierde en Liguilla frente al América
América defiende su casa ante un Cruz Azul que no tuvo respiro
Jam Media/Getty Images | Galería | Nuevamente el Cruz Azul pierde en Liguilla frente al Am
Hector Vivas/Getty Images | Galería | Nuevamente el Cruz Azul pierde en Liguilla frente al Am
Hector Vivas/Getty Images | Galería | Nuevamente el Cruz Azul pierde en Liguilla frente al Am
Jam Media/Getty Images | Galería | Nuevamente el Cruz Azul pierde en Liguilla frente al América
Jam Media/Getty Images | Galería | Nuevamente el Cruz Azul pierde en Liguilla frente al América
Hector Vivas/Getty Images | Galería | Nuevamente el Cruz Azul pierde en Liguilla frente al América
Hector Vivas/Getty Images | Galería | Nuevamente el Cruz Azul pierde en Liguilla frente al América
Hector Vivas/Getty Images | Galería | Nuevamente el Cruz Azul pierde en Liguilla frente al América
Hector Vivas/Getty Images | Galería | Nuevamente el Cruz Azul pierde en Liguilla frente al América
Jam Media/Getty Images | Galería | Nuevamente el Cruz Azul pierde en Liguilla frente al Am
Hector Vivas/Getty Images | Galería | Nuevamente el Cruz Azul pierde en Liguilla frente al Am
Hector Vivas/Getty Images | Galería | Nuevamente el Cruz Azul pierde en Liguilla frente al Am
Jam Media/Getty Images | Galería | Nuevamente el Cruz Azul pierde en Liguilla frente al América
Jam Media/Getty Images | Galería | Nuevamente el Cruz Azul pierde en Liguilla frente al América
Hector Vivas/Getty Images | Galería | Nuevamente el Cruz Azul pierde en Liguilla frente al América
Hector Vivas/Getty Images | Galería | Nuevamente el Cruz Azul pierde en Liguilla frente al América
Hector Vivas/Getty Images | Galería | Nuevamente el Cruz Azul pierde en Liguilla frente al América
Hector Vivas/Getty Images | Galería | Nuevamente el Cruz Azul pierde en Liguilla frente al América