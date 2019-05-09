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Galería | Nuevamente el Cruz Azul pierde en Liguilla frente al América

América defiende su casa ante un Cruz Azul que no tuvo respiro

Por: Azteca Deportes

KAL|1_8j438u8g

Jam Media/Getty Images | Galería | Nuevamente el Cruz Azul pierde en Liguilla frente al Am

KAL|1_x1t39idi

Hector Vivas/Getty Images | Galería | Nuevamente el Cruz Azul pierde en Liguilla frente al Am

KAL|1_uxglncfh

Hector Vivas/Getty Images | Galería | Nuevamente el Cruz Azul pierde en Liguilla frente al Am

KAL|1_l4sk75df

Jam Media/Getty Images | Galería | Nuevamente el Cruz Azul pierde en Liguilla frente al América

KAL|1_2lgpe41b

Jam Media/Getty Images | Galería | Nuevamente el Cruz Azul pierde en Liguilla frente al América

KAL|1_7x95ilry

Hector Vivas/Getty Images | Galería | Nuevamente el Cruz Azul pierde en Liguilla frente al América

KAL|1_0nxeglpl

Hector Vivas/Getty Images | Galería | Nuevamente el Cruz Azul pierde en Liguilla frente al América

KAL|1_tggwekzi

Hector Vivas/Getty Images | Galería | Nuevamente el Cruz Azul pierde en Liguilla frente al América

KAL|1_pz14sjt7

Hector Vivas/Getty Images | Galería | Nuevamente el Cruz Azul pierde en Liguilla frente al América

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KAL|1_8j438u8g

Jam Media/Getty Images | Galería | Nuevamente el Cruz Azul pierde en Liguilla frente al Am

KAL|1_x1t39idi

Hector Vivas/Getty Images | Galería | Nuevamente el Cruz Azul pierde en Liguilla frente al Am

KAL|1_uxglncfh

Hector Vivas/Getty Images | Galería | Nuevamente el Cruz Azul pierde en Liguilla frente al Am

KAL|1_l4sk75df

Jam Media/Getty Images | Galería | Nuevamente el Cruz Azul pierde en Liguilla frente al América

KAL|1_2lgpe41b

Jam Media/Getty Images | Galería | Nuevamente el Cruz Azul pierde en Liguilla frente al América

KAL|1_7x95ilry

Hector Vivas/Getty Images | Galería | Nuevamente el Cruz Azul pierde en Liguilla frente al América

KAL|1_0nxeglpl

Hector Vivas/Getty Images | Galería | Nuevamente el Cruz Azul pierde en Liguilla frente al América

KAL|1_tggwekzi

Hector Vivas/Getty Images | Galería | Nuevamente el Cruz Azul pierde en Liguilla frente al América

KAL|1_pz14sjt7

Hector Vivas/Getty Images | Galería | Nuevamente el Cruz Azul pierde en Liguilla frente al América

KAL|1_8j438u8g
KAL|1_x1t39idi
KAL|1_uxglncfh
KAL|1_l4sk75df
KAL|1_2lgpe41b
KAL|1_7x95ilry
KAL|1_0nxeglpl
KAL|1_tggwekzi
KAL|1_pz14sjt7

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