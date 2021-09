Santiago Giménez quiere ir a Europa y ser bicampeón con Cruz Azul

El delantero Santiago Giménez está teniendo un gran año con Cruz Azul, tanto que ya es considerado para el técnico Gerardo Martino en la Selección Mayor y lo hace ponerse metas altas.

El futuro de Giménez

En entrevista exclusiva con Azteca Deportes , el futbolista de apenas 20 años de edad, habló de lo que ve en un futuro para su carrera, sin dejar de lado que primero debe estar bien su equipo, para él poder pensar en trascender.

“Siempre trato de ver lo grupal, si al equipo le va bien, a uno le va bien. Ya lo hablamos, obviamente eso te impulsa y uno de mis sueños es irme a Europa, jugar en la Selección y por supuesto que en los objetivos es ser campeón con Cruz Azul”.

El llamado Azteca

En el inicio de la eliminatoria mundialista, Giménez recibió un llamado de última hora, ante la baja de Raúl Jiménez. Si bien, no tuvo minutos en ninguno de los tres encuentros, esto le sirvió mucho de experiencia.

El hijo del “Chaco” también recordó, que en su momento, tuvo la opción de decidir si quería representar a Argentina o la Selección Azteca, pero está muy conforme con lo que eligió.

“No me arrepiento, yo creo que lo he dicho siempre, que me siento más mexicano y en esta decisión me guié por el corazón. Quiero jugar para México, nos abrió las puertas, nos ha dado todo, queremos darle algo, poder defender estos colores es algo maravilloso”.

El torneo de la máquina



Respecto al titubeante torneo que ha tenido Cruz Azul, en este Apertura 2021, el atacante le da vuelta a la página y se concentra en los próximos compromisos.

Incluso la Máquina disputará un trofeo internacional en los próximos días. Además de que no están tan lejos de los puestos altos en la tabla de la LIGA BBVA MX , lo que los convertiría en un rival peligroso para la fase final.

“Primero es la Campeones Cup, después Puebla, ellos son lo que viene, son prioridad. Sí pensamos en el bicampeonato, pero antes entrar en los primeros cuatro ya que es algo importante con esta nueva regla. Lo que pase en Liguilla es diferente, nos hacemos fuertes y ya podemos luchar por el bicampeonato”.

Santi Giménez, quien lleva cuatro goles este certamen, confirmó que ya se encuentra recuperado del pequeño “tirón” que sintió contra Monterrey y que será cuestión táctica de Juan Reynoso si participa en el duelo de Cruz Azul ante la Franja en el Viernes Botanero.