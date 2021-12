Gringo Castro se candidatea para entrenar al América

El ex futbolista mexicano José Antonio Gringo Castro tiene la mira puesta en dirigir como entrenador en el 2022 en un proyecto serio y de candidatea para ser opción en el cuadro del América, escuadra en la que sumó dos títulos como futbolista.

El Gringo Castro es uno de los ex jugadores del América del periodo reciente que es recordado por la afición, siempre corriendo por la banda de la derecha y esforzándose por el equipo azulcrema.

Castro, tras su retiro en el 2015, no se quedó con los brazos cruzados y siguió ligado en el futbol, teniendo en la actualidad su título de entrenador de futbol profesional, aunque se sigue preparando para que al llegar una propuesta, poder encararla.

TE PODRÍA INTERESAR: AMÉRICA DEJA IR A SEBASTIÁN CÓRDOVA

Gallos, la experiencia del 2021 del Gringo Castro

En este 2021, Gringo Castro tuvo la oportunidad de ser el asistente técnico del timonel Héctor Altamirano ; trabajó de lleno en el equipo y se acercó mucho más a un nivel de exigencia de primera división.

Le gustaría dirigir al América en el futuro

Al diario Récord, el Gringo Castro no negó que anhela dirigir al América, entendiendo los tiempos y su actualidad, aunque eso no quitó que levante la mano para sentarse en el banquillo del América.

Pero sabe que hay muchos más equipos en Liga MX, en donde acotó, le gustaría trabajar en un proyecto serio y con un plan bien establecido.

“Claro, si me agarra bien preparado, además y claro que me gustaría”, adelantó Castro y abundó en que “me gustaría dirigir en un gran proyecto también, no solo el América, si otro club en un gran proyecto me invita, también estaría encantado porque es lo que aspira uno”.

Los logros del Gringo Castro como jugador profesional

Como jugador profesional, el Gringo Castro presume de un gran palmarés:

Liga 2002

Liga 2005

Campeón de campeones 2005

Concacaf 2006

Copa Oro 2009

Copa Oro 2007

Copa América 2007

Participó en Alemania 2006

Participó en Mundial de Clubes 2006