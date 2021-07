El ‘Piojo’ Herrera causa ilusión en Guido Pizarro

Miguel Herrera, de reconocida trayectoria como entrenador, debutó en el banquillo de Tigres con una victoria ante los Xolos de Tijuana. Al respecto el mediocampista argentino, Guido Pizarro, tiene la seguridad que volverán a ser el equipo con más títulos en la Liga BBVA MX.

“No tengo duda de que este plantel sigue teniendo esa hambre para conseguir cosas importantes. Hemos sido los más campeones de la década y tenemos todo para que así vuelva a ser en esta etapa con este nuevo cuerpo técnico”, explicó Pizarro.

El más ganador de la década

Tigres fue el equipo que más campeonatos ganó en los últimos diez años. De 2011 a 2020, obtuvo cinco títulos de liga bajo la dirección técnica del brasileño Ricardo Ferretti, quien emigró a Juárez FC.

Luego de su salida, quien tomó las riendas del equipo felino fue Miguel “piojo” Herrera, con una importante trayectoria como exseleccionador de México en el mundial de Brasil 2014 y dos veces campeón de liga con el América. Esto sumado a la mentalidad de Tigres, según Pizarro, los mantendrá como un equipo dominante.

“Todo lo que Tigres ha conseguido ha sido consecuencia de trabajo e identidad y eso lo vamos a mantener. Con Miguel el camino va a ser el mismo; seguir haciendo más grande esta institución y dando satisfacciones a nuestra afición”, afirmó el jugador argentino.

Idea de Juego

Guido Pizarro aceptó que a pesar de haber ganado, en la primera fecha del Apertura 2021, 1-2 en su visita a Tijuana, aún no se adaptan al estilo de juego de Herrera.

“Arrancar ganando en un proceso de entrenador nuevo es importante porque se puede trabajar con tranquilidad y corregir con buen ánimo. No fue bueno el primer partido, no llevamos a cabo lo que quiere el entrenador. Ojalá que esa idea la adoptemos rápido”, finalizó el ex jugador de la selección de fútbol de Argentina.

El centrocampista subrayó que en Tigres ni con Ferretti, ni ahora con Herrera, ningún jugador tiene asegurado su puesto en el once inicial porque la competencia interna es base del éxito del equipo.