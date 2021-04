Gullit Peña admite los errores que ha cometido

Carlos ‘Gullit’ Peña se encuentra en El Salvador con el Club Deportivo FAS donde ha ido levantando su nivel y ha mostrado grandes actuaciones en el terreno, a pesar de que busca repuntar su carrera, habló sobre los comentarios que se hacen entorno a su vida privada, donde lo tachan de alcohólico y fiestero.

“A veces mucha gente que critica, juzga y señala sin conocer realmente la persona o conocer lo que ha pasado. De mí siempre se ha mencionado el alcohol, pero si tú buscas en Youtube o de todas las imágenes que han salido de mí, yo creo que nunca han visto una foto mía tomando una bebida alcohólica”, declaró en una entrevista para ESPN.

El Gullit inició su carrera en el Pachuca, pero no pudo hacerse de un lugar y fue en León cuando mostró su mejor versión. Con ese nivel pudo llegar al Mundial de Brasil en 2014 y también se convirtió en uno de los fichajes ‘bomba’ de Chivas.

carlos gullit peña

En Chivas bajó su rendimiento

Fue justamente en Chivas cuando comenzó su declive futbolístico, también pasó por equipos como el Rangers de Escocia, Necaxa, Cruz Azul, en el Ascenso con Correcaminos y también en la Liga del Balompié Mexicano. Se le empezó a relacionar con la vida nocturna y el alcohol en su paso por el Rebaño Sagrado, aunque sabe de estas críticas, no les toma importancia.

“Pero ya estoy acostumbrado a eso, no le tengo miedo a nada y estoy muy bien en lo personal. Mi mentalidad siempre ha sido muy fuerte, siempre he estado bien al lado de la gente que me ama, siempre la he tenido a mi lado y eso es lo más importante”, apuntó el mexicano.

Por último, aseguró que ha cometido errores en su carrera, pero siempre da la cara ante estas situaciones. “No soy un robot, soy un ser humano que ha cometido muchos errores como cualquier otra persona. Siempre doy la cara para reivindicarme de esos errores”, sentenció el mediocampista.