Preferiría ir al América que retirarme: Uriel Antuna

La promesa mexicana, Uriel Antuna, quiso dejar las cosas claras y declaró cuales son sus prioridades de futuro, dejando a Chivas a un lado.

La figura del Preolímpico pasado, Uriel Antuna, declaró en entrevista con el famoso Youtuber, Zabalive, cuales son sus intenciones para los próximos años, pues con apenas 23 sigue latente el regresar a Europa y destacar en algún club imporante.

Incluso la pregunta fue directa, si le gustaría más ser Campeón con Chivas, su actual equipo, o fichar con en el Viejo Continente.

“Prefiero irme a Europa, obviamente estaría chido ganarlo todo y quedar en la historia de Chivas, porque es un club enorme y no te van a olvidar. Aunque al final se trata de seguir creciendo, no de ganarlo todo”, aseguró Uriel Antuna.

Otra de las respuestas que dieron de que hablar fue sobre si jugaría para las Águilas del América o si preferiría retirarse.

“Con 23 años, te digo que fichar por el América. Aún no me puedo retirar porque no tengo la vida resuelta, y con las dos opciones de jugar o no jugar, pues jugar, aunque está complicada. Jugaría con el América que retirarme, porque sigue la vida, sigues creciendo o porque puede ser otro escalón”, agregó el futbolista mexicano.

El ruido que se generó con la afición de Chivas en redes sociales no ha sido la mejor para Antuna, pues el actual momento que vive el Rebaño no ha sido lo mejor, además de que el futbolista no ha podido aportar lo que se espera de él, más cuando con la Sub 23 en el Preolímpico fue una de las figuras del certamen.

Chivas vs Xolos

Este fin de semana el Rebaño Sagrado recibe a los Xolos de Tijuana con la obligación de ganar si o sí, en caso de que quieran aspirar a clasificarse de último momento al repechaje del futbol mexicano, pues en el actual Guard1anes 2021 de la Liga BBVA MX suman 13 unidas para ser decimoquintos de la Tabla General.