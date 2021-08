Pongo mi renuncia sobre la mesa: Hernán Cristante

Toluca y Mazatlán FC se repartieron los puntos en el estadio Nemesio Díez tras un empate llenos de goles 2-2. Tras igualar en casa, el DT de los choriceros, Hernán Cristante , aseguró que se van con un sabor amargo y reconoció que les costó mantener la misma intensidad a su equipo en el segundo tiempo.

“Un poco molesto por las circunstancias, el equipo trabajó bien la pelota en varias situaciones, dentro de la mala fortuna y la desatención sufrimos al rival, nos hicieron dos goles y uno fue con mucha fortuna, ellos me parece que trabajaron este punto y se llevan un mejor resultado”, confesó Cristante.

“No es la mejor sensación… mi renuncia está puesta arriba de la mesa, no te preocupes, no me voy a clavar con eso, el fútbol es así, creo que seguimos en la tabla de posiciones en un buen lugar, con incidentes, pero el fútbol es así, tiene estas cosas, así que no me voy a clavar, el equipo tiene que jugar y tiene que trascender, de los cinco partidos que hemos tenido han sido dos en casa y tres salidas”, agregó

Además, el estratega del Toluca comentó sobre no poder mantener la misma intensidad en todo el partido.

“También el equipo de enfrente hizo un buen trabajo, nos cerró los espacios y recorrieron mucho más, agregarle a eso que también no estuvimos finos y todo eso se combina, no podemos demeritar al del frente y también ellos hicieron su trabajo, no sé cuánto tiempo habremos jugado así en el segundo tiempo, entonces, hay muchas cosas que hacen que el resultado de una sensación que sea incómoda”, sentenció Cristante.

Por otra parte, el auxiliar técnico de Mazatlán FC, Alejandro Hisis, aseguró que se van satisfechos del estadio Nemesio Díez por la entrega mostrada por sus jugadores en el campo.

“Estamos muy contentos con los jugadores por el gran esfuerzo que hicieron, queremos también felicitar a Beñat que no pudo venir por el nacimiento de su hijo, no está aquí presente por esa situación y queríamos regalarle un triunfo pero pienso que no es malo lo que se hizo hoy, el balances al jugar aquí en Toluca no es fácil después de haber jugado en León, ahora llegar a esta cancha con un gran plantel y remontar dos veces en el marcador tampoco es sencillo, por eso el balance creo que es favorable”, comentó el auxiliar técnico de Mazatlán.

Próximo partido

Los Diablos Rojos del Toluca ahora viajan a Jalisco para enfrentar al Atlas en la jornada 6, mientras que Mazatlán recibirá este viernes a los Tigres en el Kraken.