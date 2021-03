Hernán Cristante niega que exista crisis en Toluca

Los Diablos Rojos de Toluca perdieron dos por cero ante Pachuca en el Estadio Nemesio Diez, dentro del partido correspondiente a la Jornada 11 de La Liga BBVA MX. El entrenador Hernán Cristante es consciente que la falta de contundencia fue determinante en la derrota de hoy, sin embargo fue tajante y aseguró que no existe ningún tipo de crisis en el equipo escarlata.

“No, si hoy no hubiéramos perdido no se hablaría de crisis, pero me gusta tu polémica para los monstruos de Twitter, no estamos en crisis, el hecho de que hayamos perdido hoy no quiere decir que jugamos mal, por una derrota hoy, no hay ni una emergencia , mucho menos crisis, hay que trabajar para el próximo partido”, aseguró Cristante en conferencia de prensa.

Toluca se ubica en la quinta posición de la tabla general del Guardianes 2021, producto de 5 victorias, 3 empates y 3 derrotas, a pesar de ello Cristante sabe que la poca efectividad en la parte ofensiva mostrada en los últimos 4 partidos, sonde solo han anotado un gol, es algo en lo que se debe trabajar y corregir para el cierre de torneo.

Cristante evita las polémicas

“Creo que sí, empezando desde la generación, si fuera muy fácil hacer goles los partidos terminarían más abultados, es una parte muy compleja. Hoy intentamos un juego más cualitativo que cuantitativo. Hay que seguir trabajando en la misma línea, el equipo tiene llegada y buenas secuencias. Este resultado lo considero más cerca del accidente que de un mal funcionamiento”, expresó el entrenador del Toluca.

En relación al polémico penal marcado en contra del Toluca en los últimos momentos del partido, Cristante no entró en polémica y aseguró que los árbitros son humanos y se pueden equivocar.

“No tengo ninguna polémica al respecto , sé que el arbitraje está asociado con las Interpretaciones, en el tema de criterios no podemos tener todos el mismo criterio. Son circunstancias que pasan , no podemos escudarnos en que sí fue mano o no fue mano , en qué si fue penal o no, si nosotros hubiéramos tenido contundencia otra cosa sería , no vale la pena seguir hablando de eso , el tema es no crucificar a nadie , no voy a entrar en ese plano de confusión”, puntualizó Cristante.

Toluca recibe al Puebla en la jornada 12 del Guard1anes 2021 con la misión de regresar a la senda del triunfo y mantenerse en la parte alta de la tabla.