Ian González: “Chivas puede ganarle a cualquiera”

De cara al partido ante las Chivas por la fecha 13 de la Liga BBVA MX , el jugador de Los Diablos Rojos del Toluca, Ian González, aseguró que será una visita complicada a Guadalajara.

En búsqueda de los 3 puntos

“Chivas es un rival muy complicado, una cancha un tanto pesada por el tipo de césped, una cancha muy rápida, jugadores muy dinámicos los que tiene Chivas, pero al final nosotros vamos a ir a ganar y a obtener los tres puntos”, advirtió el atacante de Los Diablos.

Visita complicada

Además, González comentó que los Diablos no pueden confiarse, a pesar de que el Rebaño no ha tenido su mejor torneo.

“Chivas es un equipo que gane o pierda no varía; tienen un estilo de juego muy particular ya que son sobre todo gente muy joven, rápida, dinámica. Un equipo muy complicado que a pesar de que no están en buen momento pueden ganarle a cualquiera y nos esperamos al mejor Chivas”, dijo el futbolista del Toluca.

Los equipos varian sus esquemas para enfrentar al Toluca

También, el jugador de los Diablos se animó a hablar sobre apuntar a estar entre los cuatro mejores en el cierre del torneo.

“Hemos sido un equipo muy dominante, hemos tenido rachas un poco peores, pero al final es normal. Toluca cuando empezó los rivales no se le metían atrás, no le metían línea de 5, ahora muchos rivales lo han hecho; se te meten atrás, somos un equipo que generamos mucho en ataque, entonces creo que somos un equipo muy difícil contra el cual jugar y los equipos han variado sus esquemas al enfrentarnos”, afirmó González.

Finalizar la Liga MX entre los 4 primeros lugares

Finalmente, el jugador choricero dijo que no deben guardarse nada y tienen por delante la parte más compleja del certamen.

“Es la etapa donde se va a definir todo; son tres semanas y media donde se va a decidir donde van a estar todos los equipos porque no hay ningún puesto asegurado, entonces es donde se va a decidir todo. Toluca quiere estar entre los cuatro primeros así que vamos a dar todo”, sentenció el futbolista de los Diablos Rojos del México, Ian González.